Φρεγάτα «Κίμων»: Αύριο η εντυπωσιακή, εν πλω, υποδοχή για το νέο υπερόπλο του ελληνικού στόλου

Πολεμικά πλοία του Στόλου, ελικόπτερα αλλά και το θωρηκτό Αβέρωφ στη θερμή υποδοχή του «Κίμωνα»

Μάκης Πολλάτος

Φρεγάτα «Κίμων»: Αύριο η εντυπωσιακή, εν πλω, υποδοχή για το νέο υπερόπλο του ελληνικού στόλου

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ένταξης της νεότευκτης Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient της Γαλλίας

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντυπωσιακή, εν πλω υποδοχή ετοιμάζεται αύριο 15 Ιανουαρίου για τη φρεγάτα FDI HN "ΚΙΜΩΝ", το «στολίδι» του ελληνικού στόλου, που φθάνει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, από το Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, η επίσημη υποδοχή της νεότευκτης φρεγάτας Belh@rra θα γίνει εν πλω, περίπου στο ύψος της Αίγινας, όπου πολεμικά πλοία του στόλου θα υποδεχθούν το «νέο μέλος» τους. Στη φρεγάτα «Κίμων» θα προσνηωθούν διαδοχικά ελικόπτερα τα οποία θα μεταφέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Τη νέα φρεγάτα «Κίμων» θα υποδεχθεί και το ιστορικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» (Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ»)», το οποίο θα ρυμουλκυθεί από το Τροκαντερό στα ανοιχτά του Φαληρικού Όρμου την ώρα της υποδοχής.

Η επίσημη τελετή υποδοχής θα γίνει εν πλω και κατόπιν, ο «Κίμων», με 128 μέλη πληρώματος, θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Απευθείας εικόνα όλης της τελετής θα μεταδίδεται μόνο από την ΕΡΤ.

φρεγατα κιμων

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου. Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI πραγματοποίησαν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

https://www.instagram.com/reel/DSaSBeTCNzc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τεχνολογία αιχμής και αξιολόγηση στην Ελλάδα

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η φρεγάτα «Κίμων» θα περάσει από αυστηρή επιχειρησιακή αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των στελεχών στα προηγμένα συστήματα του πλοίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς.

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

φρεγάτα Κίμων
φρεγατα κιμων

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Ακολουθεί γράφημα του Newsbomb για τον οπλισμό της φρεγάτας Κίμων:

φρεγατα κιμων

Το δεύτερο πολεμικό πλοίο του ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τους Γάλλους κατασκευαστές αρχές καλοκαιριού του 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Ηλιοτρόπιο cafe» μετά από 42 χρόνια λειτουργίας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ - Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 29 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης βρέθηκαν σε αποθήκη σπιτιού - Χειροπέδες σε 46χρονο (Βίντεο)

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος λόγω καθίζησης του δρόμου - Φωτογραφίες

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Νάρκες κατά προσωπικού αποκτά ο στρατός

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για την τύχη του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι - Η ύστατη έκκληση της οικογένειάς του

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Ο όμιλος ειδών πολυτελείας, Saks Global, κήρυξε πτώχευση και προετοιμάζεται για αναδιάρθρωση

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορυφώνεται η κριτική ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στους αγρότες που πήγαν στο ραντεβού με Μητσοτάκη

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Προχωρούν τα αμερικανικά σχέδια για την «Οδό Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» - Ο διάδρομος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καρφιά» Πλακιά κατά Καρυστιανού: «Όσοι βγήκαν στους δρόμους για τα Τέμπη, δεν είχαν κομματικό χρώμα»

13:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η έκπληξη ήρθε από την πρωινή ζώνη – Τι έγινε μεσημέρι και απόγευμα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμας θα ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Η... ντράμερ πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έπαιξε μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας - Δείτε το viral βίντεο

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 27χρονο για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

13:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* από το Pamestoixima.gr

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τασούλας για Γιώργο Βασιλείου: «Πολιτικός ηγέτης που εργάστηκε σθεναρά για την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου»

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 38χρονο Τούρκο στην Αττική: Καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

12:13ΣΕΙΣΜΟΙ

«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για Κυλλήνη - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ουκρανική ψυχρή μάζα «χτυπάει» την Ελλάδα - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν αεροπορική βάση στο Κατάρ - Το Ιράν θα χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθεί επίθεση

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έκρηξης drone στο ελληνόκτητο τάνκερ «Delta Harmony» στη Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο στο Telegram

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμας θα ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR

10:43LIFESTYLE

Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρρευση της τράπεζας που βύθισε το Ιράν στο χάος - Ο Iρανός Κροίσος, το mall με τα περσικά παλάτια και τα «κόκκινα» δάνεια

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Αύριο η εντυπωσιακή, εν πλω, υποδοχή για το υπερόπλο του στόλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ