Φρεγάτα «Κίμων»: Αύριο η εντυπωσιακή, εν πλω, υποδοχή για το νέο υπερόπλο του ελληνικού στόλου

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ένταξης της νεότευκτης Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient της Γαλλίας

Εντυπωσιακή, εν πλω υποδοχή ετοιμάζεται αύριο 15 Ιανουαρίου για τη φρεγάτα FDI HN "ΚΙΜΩΝ", το «στολίδι» του ελληνικού στόλου, που φθάνει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, από το Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, η επίσημη υποδοχή της νεότευκτης φρεγάτας Belh@rra θα γίνει εν πλω, περίπου στο ύψος της Αίγινας, όπου πολεμικά πλοία του στόλου θα υποδεχθούν το «νέο μέλος» τους. Στη φρεγάτα «Κίμων» θα προσνηωθούν διαδοχικά ελικόπτερα τα οποία θα μεταφέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Τη νέα φρεγάτα «Κίμων» θα υποδεχθεί και το ιστορικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» (Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ»)», το οποίο θα ρυμουλκυθεί από το Τροκαντερό στα ανοιχτά του Φαληρικού Όρμου την ώρα της υποδοχής.

Η επίσημη τελετή υποδοχής θα γίνει εν πλω και κατόπιν, ο «Κίμων», με 128 μέλη πληρώματος, θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Απευθείας εικόνα όλης της τελετής θα μεταδίδεται μόνο από την ΕΡΤ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου. Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI πραγματοποίησαν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Τεχνολογία αιχμής και αξιολόγηση στην Ελλάδα

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η φρεγάτα «Κίμων» θα περάσει από αυστηρή επιχειρησιακή αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των στελεχών στα προηγμένα συστήματα του πλοίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς.

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Ακολουθεί γράφημα του Newsbomb για τον οπλισμό της φρεγάτας Κίμων:

Το δεύτερο πολεμικό πλοίο του ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τους Γάλλους κατασκευαστές αρχές καλοκαιριού του 2026.