Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima

Για όλους τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima
INTIME SPORTS
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγονται σήμερα και είναι νοκ άουτ. Σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση κρίνεται στα πέναλτι.

Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (18:30) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και Παναθηναϊκός-Άρης (20:30) στο ΟΑΚΑ.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για το παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, καθώς και τις ακόλουθες 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις για τα 2 ντέρμπι του Κυπέλλου:

  • Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Ταρέμι & Κωνσταντέλιας να σκοράρουν.
  • Goal/Goal και Over 2.5 στους αγώνες Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης.

Στους άλλους 2 προημιτελικούς, στις 15:00, ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά και στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Για όλους τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Pamestoixima.gr: 620 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 520 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PSCOMBO, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου

Euroleague: Σούπερ προσφορά και για τον αγώνα Παρτιζάν-Ολυμπιακός

Στο μπάσκετ ξεκινάει σήμερα η 22η αγωνιστική της Euroleague με τον αγώνα Παρτιζάν Βελιγραδίου-Ολυμπιακός (20:30).

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:08ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drone σε ελληνόκτητα τάνκερ: Ουκρανικό το drone που «χτύπησε» το Matilda λέει η Μόσχα

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή: Τα θέματα της συζήτησης

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Ηλιοτρόπιο cafe» μετά από 42 χρόνια λειτουργίας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ - Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 29 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης βρέθηκαν σε αποθήκη σπιτιού - Χειροπέδες σε 46χρονο (Βίντεο)

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος λόγω καθίζησης του δρόμου - Φωτογραφίες

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Νάρκες κατά προσωπικού αποκτά ο στρατός

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για την τύχη του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι - Η ύστατη έκκληση της οικογένειάς του

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Ο όμιλος ειδών πολυτελείας, Saks Global, κήρυξε πτώχευση και προετοιμάζεται για αναδιάρθρωση

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορυφώνεται η κριτική ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στους αγρότες που πήγαν στο ραντεβού με Μητσοτάκη

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Προχωρούν τα αμερικανικά σχέδια για την «Οδό Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» - Ο διάδρομος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καρφιά» Πλακιά κατά Καρυστιανού: «Όσοι βγήκαν στους δρόμους για τα Τέμπη, δεν είχαν κομματικό χρώμα»

13:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η έκπληξη ήρθε από την πρωινή ζώνη – Τι έγινε μεσημέρι και απόγευμα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμας θα ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Η... ντράμερ πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έπαιξε μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας - Δείτε το viral βίντεο

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 27χρονο για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

13:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* από το Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν αεροπορική βάση στο Κατάρ - Το Ιράν θα χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθεί επίθεση

12:13ΣΕΙΣΜΟΙ

«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για Κυλλήνη - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ουκρανική ψυχρή μάζα «χτυπάει» την Ελλάδα - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έκρηξης drone στο ελληνόκτητο τάνκερ «Delta Harmony» στη Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο στο Telegram

10:43LIFESTYLE

Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμας θα ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Αύριο η εντυπωσιακή, εν πλω, υποδοχή για το υπερόπλο του στόλου

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρρευση της τράπεζας που βύθισε το Ιράν στο χάος - Ο Iρανός Κροίσος, το mall με τα περσικά παλάτια και τα «κόκκινα» δάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ