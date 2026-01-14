Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

Τις πρώτες μαρτυρίες έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. από ανήλικους για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ομάδα ανήλικων είδε το κορίτσι και το αναγνώρισε στην περιοχή της Ομόνοιας.

Οι νεαροί την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και προφανώς οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Οι Αρχές θεωρούν πώς πλέον είναι θέμα χρόνου να βρεθεί το κορίτσι, το οποίο φαίνεται να κινείται στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσα.

Πριν από 2 χρόνια προσπάθησε να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία

Έξι εικοσιτετράωρα μετά την εξαφάνιση από την Πάτρα, η 16χρονη Λόρα δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Το βάρος της έρευνας έχει μεταφερθεί πλέον στην Αθήνα, ενώ, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανήλικη έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Παράλληλα, έρχονται στο «φως» νέες αποκαλύψεις για τη ζωή της, με το MEGA να μεταδίδει ότι η ανήλικη είχε προσπαθήσει πριν από 2 χρόνια να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία.

Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

Όπως προκύπτει του Newsbomb, η ανήλικη καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας να εισέρχεται σε μίνι μάρκετ κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κουκούλα, προσπαθώντας εμφανώς να κρύψει τα χαρακτηριστικά της.

Μόλις έχει φτάσει στην Αθήνα με ταξί. Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέταξε την τσάντα της σε σημείο κοντά στο νοσοκομείο.

Επίσης, η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Αθήνα για να πουλήσει κοσμήματα αναζητώντας χρήματα. Η Αστυνομία έχει στα «χέρια» της βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στην επιχείρηση και προχώρα στη συναλλαγή. Αυτό γίνεται μόλις 2 ημέρες αφότου φτάνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα τη 10η Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, τα ίχνη της χάνονται ξανά.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της. Ένα παιδί χωρίς γνώση της Αθήνας, χωρίς σταθερό κατάλυμα και χωρίς υποστήριξη, δύσκολα θα μπορούσε:

Να μετακινείται οργανωμένα.

Να αλλάζει ρούχα και εμφάνιση.

Να εξαφανίζει προσωπικά αντικείμενα.

Να εντοπίζει ενεχυροδανειστήρια.

Η υπόθεση ότι ενήλικας την καθοδηγεί, εξετάζεται σοβαρά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμη πού διαμένει, αν έχει πρόσβαση σε ασφαλές καταφύγιο ή αν μετακινείται συνεχώς για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση δεν θυμίζει απλή εξαφάνιση. Κάποιος ή κάποιοι φαίνεται να βρίσκονται στο παρασκήνιο κι όσο η Λόρα παραμένει άφαντη, το ερώτημα γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινό: Ποιος τη βοηθά να «σβήσει» τα ίχνη της;