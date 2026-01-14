Ιράν: Πυροβολούν σκόπιμα τους διαδηλωτές στα μάτια - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από γιατρούς

Ένας οφθαλμίατρος στην Τεχεράνη κατέγραψε περισσότερους από 400 τραυματισμούς στα μάτια από πυροβολισμούς σε ένα μόνο νοσοκομείο, καθώς το καταβεβλημένο ιατρικό προσωπικό αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τον απολογισμό της ολοένα και πιο βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο από τις ιρανικές αρχές.

Τρεις γιατροί, σε μηνύματα που διαβιβάστηκαν στον Guardian τη Δευτέρα (12/1), περιέγραψαν ότι τα νοσοκομεία και οι πτέρυγες επειγόντων περιστατικών ήταν υπερπλήρη με διαδηλωτές που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς. Το ιατρικό προσωπικό ανέφερε ότι τα τραύματα από πυροβολισμούς επικεντρώνονταν κυρίως στα μάτια και τα κεφάλια των διαδηλωτών, μια τακτική που ούμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποίησαν οι αρχές εναντίον διαδηλωτών στις διαδηλώσεις του 2022 «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» της χώρας.

«[Οι δυνάμεις ασφαλείας] πυροβολούν σκόπιμα στο κεφάλι και τα μάτια. Θέλουν να βλάψουν το κεφάλι και τα μάτια, ώστε να μην μπορούν πλέον να βλέπουν, το ίδιο πράγμα που έκαναν και το [2022]», δήλωσε ένας γιατρός στην Τεχεράνη. Ο γιατρός πρόσθεσε ότι σε πολλούς ασθενείς χρειάστηκε να αφαιρεθούν τα μάτια και τυφλώθηκαν.

#Iran #PoliceState: Iran police shoot protesters in the EYES and HEAD!! Unbelievable CRUELTY! ???‍☠️?????https://t.co/vD5v1bDUzv — Jon Óttar (@jonothar) January 14, 2026

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της ξαφνικής πτώσης της αξίας του νομίσματος της χώρας, έχουν μετατραπεί στο μεγαλύτερο αντικυβερνητικό κίνημα διαμαρτυρίας της χώρας από το 2009. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα κάθε βράδυ, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι διαμαρτυρίες έχουν θορυβήσει τις αρχές και το βράδυ της Πέμπτης διέκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία στη χώρα, αποκόπτοντας τον ιρανικό λαό από τον υπόλοιπο κόσμο. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την απαγόρευση των μέσων ενημέρωσης για να προβεί σε μια βάναυση καταστολή των διαδηλωτών.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαμαρτυρίες - περισσότεροι από το 90% των οποίων ήταν διαδηλωτές - και πάνω από 16.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ανέφερε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA). Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Μετά από δύο εβδομάδες, είναι ήδη τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τα θύματα που καταγράφηκαν μετά από μήνες διαμαρτυριών της Μάχσα Αμίνι το 2022.

Ιρανοί διαδηλωτές κάνουν το σήμα της νίκης

Οι γιατροί στο Ιράν δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι ο αριθμός των νεκρών, αν και σοκαριστικός, είναι μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των νεκρών στη χώρα. Παρατήρησαν μια απότομη αύξηση στους τραυματίες που έφτασαν στα νοσοκομεία αμέσως μετά την διακοπή του διαδικτύου από τις ιρανικές αρχές την Πέμπτη.

«Είναι όπως στις πολεμικές ταινίες όπου βλέπεις τους τραυματισμένους στρατιώτες να λαμβάνουν περίθαλψη σε ανοιχτό πεδίο. Δεν έχουμε αίμα, δεν έχουμε αρκετά ιατρικά εφόδια. Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», είπε ο γιατρός από την Τεχεράνη. Ο συνάδελφός του περιέγραψε λεπτομερώς τη θεραπεία τραυματισμένων διαδηλωτών στο έδαφος έξω σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός λόγω έλλειψης χώρου στους θαλάμους των νοσοκομείων.

Ο γιατρός από την Τεχεράνη περιέγραψε το ιατρικό προσωπικό που εργαζόταν σε δύσκολες συνθήκες, καθώς η διακοπή του δικτύου τον εμπόδιζε να επικοινωνήσει με άλλους γιατρούς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εισέρχονταν στα νοσοκομεία κατά καιρούς για να συλλάβουν τραυματισμένους διαδηλωτές.

Ο γιατρός είπε: «Οι συνάδελφοί μου είναι πολύ στενοχωρημένοι, κουρασμένοι και τρομοκρατημένοι. Ξεσπούν σε κλάματα». Ένας συνάδελφος, γιατρός, τραυματίστηκε ενώ πήγαινε στο νοσοκομείο, αφού πυροβολήθηκε από τις αρχές.

Τα είδη των τραυματισμών που είδε το ιατρικό προσωπικό τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές στόχευαν σκόπιμα τα μάτια των διαδηλωτών, ένας ισχυρισμός που επανέλαβαν και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές έχουν καταγραφεί να χρησιμοποιούν κυνηγετικά όπλα που έριχναν μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και τουφέκια με πραγματικά πυρά, εναντίον διαδηλωτών.

«Υπάρχουν πλήγματα στα μάτια από σφαιρίδια και ήταν σκόπιμα, πυροβολούν για να σκοτώσουν», δήλωσε ο γιατρός από την Τεχεράνη. Ένας συνάδελφός του πρόσθεσε ότι αφαίρεσαν «20 σφαιρίδια» από το σώμα ενός μόνο διαδηλωτή.

Διαδηλωτές έχουν πυροβοληθεί στα μάτια και στα γεννητικά όργανα, με τουλάχιστον μία νεαρή κοπέλα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στην περιοχή της λεκάνης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights με έδρα τις ΗΠΑ.

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται λιγότερο θανατηφόρα όπλα, η Ισλαμική Δημοκρατία στοχεύει σκόπιμα σε ζωτικά όργανα, μετατρέποντάς τα σε μέσα ακρωτηριασμού και μόνιμης αναπηρίας για να τρομοκρατήσει τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Παρά την βάναυση καταστολή, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν για 17η ημέρα, με πλήθη χιλιάδων να γέμιζαν τους δρόμους κάθε βράδυ. Οι γιατροί προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι ενώ οι εικόνες των διαμαρτυριών κατάφεραν να διαφύγουν της χώρας, ο κόσμος υποτιμούσε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν. «Οι εικόνες και τα δεδομένα που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το ένα τοις εκατό της πραγματικότητας, επειδή οι πληροφορίες απλώς δεν φτάνουν σε αυτά», δήλωσε τη Δευτέρα στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης