«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για Κυλλήνη - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

Με ανάρτησή του στα social media ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εξέφρασε τη συγκρατημένη ανησυχία του, για την περιοχή της Κυλλήνης.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, η περιοχή παρουσιάζει σεισμική διέγερση με μικροσεισμούς ωστόσο το ανησυχητικό είναι πως και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά δίνοντας σεισμούς έως 6 Ρίχτερ.

Σημειώνει, παράλληλα, πως απαιτείται η περαιτέρω μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου».