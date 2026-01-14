Τηλεθέαση: Η έκπληξη ήρθε από την πρωινή ζώνη – Τι έγινε μεσημέρι και απόγευμα

Η βραδινή ζώνη μπορεί να σχολιάζεται λόγω του «Survivor», ωστόσο στην πρωινή, τη μεσημεριανή και την απογευματινή ζώνη οι μάχες έχουν πάρει φωτιά με στόχο την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Χαρακτηριστικά χθες Τρίτη, το STAR με το «Breakfast@STAR» κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 10,9%. Στο σύνολο το δίδυμο έκανε 6,6%. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, κατέγραψαν 15,8% στο δυναμικό κοινό και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA το «Buongiorno» σημείωσε 9,6% στο σύνολο και 10,2% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στο 10,6% και στο 9,7% αντίστοιχα. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, στον ΑΝΤ1, κέρδισε 10% στο σύνολο και 9,7% στο δυναμικό κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1 έκανε 9,3% και 7,2%. Στον ΣΚΑΪ, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κράτησε παρέα στο 10,7% του συνόλου και στο 5,3% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Το’χουμε», επίσης του Φαλήρου, δεν ξεπέρασε το 3,9% και το 2,6%.

Στην απογευματινή ζώνη τα τηλεπαιχνίδια πρωταγωνίστησαν. Το «Deal» του ALPHA έκανε 18,2% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Chase» του MEGA κατέγραψε 12,7% στο σύνολο και 16,1% στους τηλεθεατές 18-54, παίρνοντας βέβαια πολύ υψηλά νούμερα από τον Νίκο Ευαγγελάτο. Το «Live News» κατέγραψε 19,5% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR «Ο τροχός της τύχης» σημείωσε 16,8% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι είναι σταθερή αξία.

