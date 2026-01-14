Survivor: Ο Gio, ο Σηφάκης και τα νούμερα στο «κόκκινο»

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στους πίνακες της Nielsen το «Survivor» του ΣΚΑΪ. Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Τρίτης, το ριάλιτι σημείωσε 18,8% στο δυναμικό κοινό και 21,3% στο γενικό σύνολο.

Ο νέος κύκλος του φορμάτ «πείθει», μέχρι αυτή τη στιγμή, το κοινό ωστόσο παίζει χωρίς ανταγωνισμό. Το «MasterChef» του STAR κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, ενώ η επιστροφή της μυθοπλασίας θα ακολουθήσει στις 19 Ιανουαρίου. Τότε θα έχει νόημα να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης.

Στον Άγιο Δομίνικο, πάντως, συνεχίζουν να δουλεύουν με φουλ τις μηχανές προκειμένου να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε και εντάσεις και δυνατό στίβο μάχης, με το «Survivor» να γίνεται ξανά trend στο X.

Οι Αθηναίοι έχασαν από τους Επαρχιώτες και η αποχώρηση, που θα δούμε απόψε, θα είναι σίγουρα από το team των πρώτων. «Τρίτη για την Κέλλυ Μποφίλιου. Τετάρτη ψήφος για την Κέλλυ Μποφίλιου. Το αποτέλεσμα έχει κριθεί ήδη», ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, δίνοντας το σήμα για την έναρξη της διαδικασίας: «Επίσημα ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους τρεις υποψήφιους: τη Σταυρούλα Ποτήρη, τον Gio Καραντώνη και την Κέλλυ Μποφίλιου. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ακριβώς μία ώρα».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο παίκτης ή η παίκτρια που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό θα αποφύγει τη μονομαχία, ενώ οι άλλοι δύο θα αναμετρηθούν για την παραμονή τους στο «Survivor».

Στο επεισόδιο, όμως, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, είδαμε και εντάσεις-«μαχαιρώματα» μεταξύ των παικτών. Ο Μιχάλης Σηφάκης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, σχολιάζοντας αιχμηρά τη συμπεριφορά του Gio: «Τι φάση με τον Gio, θα πει στον Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Εδώ πέρα έχουμε μπει για παίκτες, όχι για παρουσιαστές, μάλλον έχουμε μπερδέψει λίγο τα παιχνίδια οι κόκκινοι».

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος μίλησε στην κάμερα για τον τρίτο αγώνα ασυλίας βάζοντας στο τραπέζι τη στρατηγική διάσταση. Ο 29χρονος αθλητικογράφος υποστήριξε ότι ο Μιχάλης Σηφάκης «μονολογεί» στην άλλη πλευρά, «πετάει σπόντες» και προσπαθεί να επηρεάσει ψυχολογικά τους αντιπάλους. «Στην μπλε ομάδα μιλάει μόνο ο Μιχάλης. Το πάει τέρμα μονόλογο, γιατί ξέρει ότι μπορεί να το κάνει καλά. Πετάει τις σπόντες του, λέει τις παπάτζες του, “α, κάνετε αυτό, έχετε κενάκια, έχετε δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο ένας φοράει στο δεξί την μπαντάνα, ο άλλος στ’ αριστερό, άρα δεν έχετε καλή χημεία”. Θα πει πολλά τέτοια μέχρι το τέλος. Το ‘πα και στα παιδιά. Μην ψαρώνετε και να κερδίσουμε. Στον τρίτο αγώνα θα συνεχίσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πρέπει να ψαρώνουμε», είπε αρχικά στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης.

Διαβάστε επίσης