MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

Το πρότζεκτ-φαινόμενο επιστρέφει με εκπλήξεις…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

Οι τρεις κριτές του Masterchef

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία ανταγωνιστική αρένα που εκπομπές «κόβονται» και άλλες περνούν στο χρονοντούλαπο χωρίς να προκαλέσουν αίσθηση, υπάρχουν λίγες σταθερές αξίες με φανατικό κοινό και ενδιαφέρουσα πορεία στους πίνακες τηλεθέασης. Μία από αυτές είναι το «MasterChef», που έχει καταφέρει να γίνει τηλεοπτικό hit.

Ο διαγωνισμός μαγειρικής ετοιμάζεται να επιστρέψει, με τα στελέχη του STAR να προχωρούν σε μία κίνηση-ματ. Το φορμάτ θα βγει στον αέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21.00, προκειμένου να προλάβει τον σκληρό ανταγωνισμό και την επιστροφή των σειρών για το 2026, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνουν come back στον… μαγειρικό τόπο του εγκλήματος για να παρουσιάσουν τον 10ο επετειακό κύκλο που θα γράψει ξανά ιστορία. Στο τρέιλερ, που βρίσκεται στον αέρα, παρακολουθούμε μια σύντομη αναδρομή στα προηγούμενα και πάντα πολυσυζητημένα τρέιλερ του διαγωνισμού ενώ προβάλλονται και αποσπάσματα από όλα όσα θα δούμε στην πρεμιέρα. Η μεγάλη έκπληξη στη νέα σεζόν είναι ότι θα ξαναδούμε τις οντισιόν, ένα κομμάτι που οι τηλεθεατές είχαν αγαπήσει πολύ στο παρελθόν και έφερναν υψηλά νούμερα στο STAR.

Το «MasterChef» έρχεται με φόρα και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα ξαναμοιράσει την τράπουλα της τηλεθέασης. Με το «Survivor» του ΣΚΑΪ να αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο, τα δύο «δυνατά» άλογα στην κούρσα της επικράτησης θα κονταροχτυπηθούν και θα προσπαθήσουν να βάλουν φρένο στην πορεία των ήδη αγαπημένων σειρών. «Η Γη της ελιάς» και το «Μία νύχτα μόνο» του MEGA, το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αλλά και οι παραγωγές «Άγιος Έρωτας», «Πόρτο Λεόνε», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA, θα βρουν έναν δυνατό εμπόδιο στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν όπως το «MasterChef».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής - Η διαδικασία

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Πότε επιστρέφουν οι κρύες μέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου

04:40ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

01:24ΚΟΣΜΟΣ

«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ