MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

Σε μία ανταγωνιστική αρένα που εκπομπές «κόβονται» και άλλες περνούν στο χρονοντούλαπο χωρίς να προκαλέσουν αίσθηση, υπάρχουν λίγες σταθερές αξίες με φανατικό κοινό και ενδιαφέρουσα πορεία στους πίνακες τηλεθέασης. Μία από αυτές είναι το «MasterChef», που έχει καταφέρει να γίνει τηλεοπτικό hit.

Ο διαγωνισμός μαγειρικής ετοιμάζεται να επιστρέψει, με τα στελέχη του STAR να προχωρούν σε μία κίνηση-ματ. Το φορμάτ θα βγει στον αέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21.00, προκειμένου να προλάβει τον σκληρό ανταγωνισμό και την επιστροφή των σειρών για το 2026, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνουν come back στον… μαγειρικό τόπο του εγκλήματος για να παρουσιάσουν τον 10ο επετειακό κύκλο που θα γράψει ξανά ιστορία. Στο τρέιλερ, που βρίσκεται στον αέρα, παρακολουθούμε μια σύντομη αναδρομή στα προηγούμενα και πάντα πολυσυζητημένα τρέιλερ του διαγωνισμού ενώ προβάλλονται και αποσπάσματα από όλα όσα θα δούμε στην πρεμιέρα. Η μεγάλη έκπληξη στη νέα σεζόν είναι ότι θα ξαναδούμε τις οντισιόν, ένα κομμάτι που οι τηλεθεατές είχαν αγαπήσει πολύ στο παρελθόν και έφερναν υψηλά νούμερα στο STAR.

Το «MasterChef» έρχεται με φόρα και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα ξαναμοιράσει την τράπουλα της τηλεθέασης. Με το «Survivor» του ΣΚΑΪ να αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο, τα δύο «δυνατά» άλογα στην κούρσα της επικράτησης θα κονταροχτυπηθούν και θα προσπαθήσουν να βάλουν φρένο στην πορεία των ήδη αγαπημένων σειρών. «Η Γη της ελιάς» και το «Μία νύχτα μόνο» του MEGA, το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αλλά και οι παραγωγές «Άγιος Έρωτας», «Πόρτο Λεόνε», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA, θα βρουν έναν δυνατό εμπόδιο στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν όπως το «MasterChef».

