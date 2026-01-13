Survivor - «Καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!»
Ο πρώην τερματοφύλακας απάντησε στο σχόλιο παίκτη της αντίπαλης ομάδας του Survivor, θυμίζοντας ατάκα του Άρη Σοϊλέδη που είχε γίνει viral
Τις πρώτες «κόντρες» στο Survivor ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Επαρχιώτες παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας (12/1), μόλις στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.
