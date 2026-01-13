Survivor - «Καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!»

Τις πρώτες «κόντρες» στο Survivor ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Επαρχιώτες παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας (12/1), μόλις στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας