Survivor - Gio Kay για Σταύρο: «Θέλω να γ@μ@@ω τον μπ@@@»

Την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά ορισμένων συμπαικτών του εξέφρασε ο Gio Kay (Γιώργος Καραντώνης) στο νέο επεισόδιο του Survivor, το βράδυ της Δευτέρας (12/1), χαρακτηρίζοντάς τους «φοβισμένους», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα στρατηγικά «παιχνίδια» που ήδη έχουν αρχίσει να παρατηρούνται μέσα στο ριάλιτι.

«Είδαμε να μαλώνουνε. Αρχίσανε και τις κλίκες. Εγώ δεν είμαι της κλίκας, είμαι ανεξάρτητος. Κοιτάμε μια παρέα εκεί, άλλη εκεί, συζητάνε, ψιθυρίζουνε. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν δουλειές, φοβηθήκανε. Αυτά όμως, πρέπει να είσαι χαζός για να μην τα καταλάβεις», δήλωσε στην κάμερα.

Όσο για τους μελλοντικούς αγώνες του, ο Gio Kay σημείωσε: «Στα επόμενα ματς θα επέλεγα σίγουρα τον Σηφάκη, τον Σταύρο, για να πάρω μια νίκη, επειδή πήρε αέρα. Και θα ήθελα να κερδίσω και τον Μάνο επειδή είναι δυνατός. Όχι για να αποδείξω κάτι σε κανέναν, αλλά στον εαυτό μου μόνο». Αναφερόμενος μάλιστα στην ήττα του από τον Σταύρο μετά, είπε: «Θέλω να γ…ω αυτόν τον μπ…ο»

