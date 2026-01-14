Συνάντηση των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας με τον Κωστή Χατζηδάκη

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται θέματα που αφορούν εκκρεμότητες στο μείζον ζήτημα του ιδιοκτησιακού και του ΑΤΑΚ. Η νέα σύσκεψη αποτελεί συνέχεια των όσων συμφωνήθηκαν στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου χθες (13/01) για νέα συνάντηση.

Στις συζητήσεις με τους αγρότες συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο Θάνος Λίπας, πρόεδρος του κτηματολογίου.

