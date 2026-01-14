Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ στη Νίκαια: «Ντροπή να συμβαίνουν τέτοιοι τραμπουκισμοί»

Για τα περιστατικά βανδαλισμών τρακτέρ αγροτών στη Νίκαια Λάρισας που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/01) τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας ότι αποτελεί «ντροπή» να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως «βανδαλισμούς και τραμπουκισμούς».

Η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες.»

Τη διαγραφή των δύο αγροτών εισηγήθηκε το συντονιστικό του μπλόκου

Το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική της πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN κάποιοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους» και έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, από εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται πως και στα δύο τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μαξίμου έγραψαν με μπογιά τη λέξη «Προδότη». Στο ένα μάλιστα χρησιμοποίησαν κόκκινη μπογιά, ενώ στο άλλο τρακτέρ την έγραψαν με μπλε.

