Τσιάρας: «Όταν κάποιος δεν πάει στον διάλογο, υπάρχει σκοπιμότητα» - Τι του απάντησαν οι αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη-αγροτών χαρακτήρισε «πολύ θετικό το κλίμα» κι έψεξε τους υπόλοιπους που αρνήθηκαν να παραστούν τονίζοντας ότι προέβαλαν προσχηματικούς λόγους και δεν είχαν διάθεση να πάνε σε διάλογο εξ αρχής.

«Δεν δεχθήκαν να είναι στον διάλογο, αν θέλαμε να τους διασπάσουμε θα έμενε ο πρωθυπουργός στην αρχική του απόφαση. Όταν τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν με συγκεκριμένες ώρες και σε άλλα γκρουπ... Το ποιος δεν προσέρχεται στον διάλογο φαίνεται. Κάποιοι δεν ήθελαν, είναι δικό τους θέμα» είπε ο υπουργός κι αναρωτήθηκε: «Δεν είναι οξύμωρο να μην έχουν έρθει στο ραντεβού και να ζητούν νέα ώρα και μέρα;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «στην πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε να έρθουν αυτοί που παραμένουν στα μπλόκα και στις 15:00 οι υπόλοιποι, που ήθελαν εδώ και καιρό να προσέλθουν στον διάλογο. Αν θέλαμε να τους οδηγήσουμε σε διάσπαση, θα τους έβαζε ο πρωθυπουργός όλους μαζί στο ίδιο τραπέζι».

Στο σημείο εκείνο, παρενέβη τηλεφωνικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας: «Δεν είναι προσχηματικός ο λόγος που δεν ήρθαμε στην συνάντηση. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ήταν να δεχθεί τις επιτροπές, όπως του ζητήσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη να κάνει τις δύο συναντήσεις, όπως τις ζητήσαμε. Εμείς ακριβώς κάναμε τις 2 επιτροπές, δεχόμενοι αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτικές του συνόλου των αγροτών. Η Πανελλαδική Επιτροπή έχει 60 μπλόκα, κι ο αριθμός των 35 ατόμων που ζητήσαμε είναι ο λιγότερος δυνατός για να υπάρχει εκπροσώπηση».

«Το αντιπροσωπευτική το ερμηνεύει κανείς κατά το δοκούν» ανταπάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «αυτό εννοούσε ο Μαρινάκης όταν έλεγε να είναι αντιπροσωπευτική η ομάδα. Γι αυτό κι ο πρωθυπουργός είπε να είναι τελικά δύο οι ομάδες για να εκπροσωπηθούν όλοι».

Κλείνοντας ο κ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι «δεν θα φύγουν τα μπλόκα» και τόνισε ότι «αν πάρουμε απάντηση ότι ο πρωθυπουργός μας δέχεται, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε στο Μαξίμου».

