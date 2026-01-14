Αγρότες: «Μετωπική» κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στα μπλόκα της Πανελλαδικής Συντονιστικής

Σε νέα φάση φαίνεται πως περνάει από σήμερα το αγροτικό μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με μερίδα αγροτών και την αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή.



Η δήλωση του πρωθυπουργού έδωσε το στίγμα των επόμενων ημερών. Όπως είπε, «μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία» και τόνισε ότι «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς ούτε παρανομίες ούτε παραλογισμούς».



Αυτές οι δηλώσεις, αλλά και τα όσα διημείφθησαν ανάμεσα στον πρωθυπουργό και την ομάδα των αγροτών με τους οποίους συναντήθηκε, φαίνεται πως προκαλούν νέα σκλήρυνση της στάσης της Πανελλαδικής Συντονιστικής που θα λάβει τις αποφάσεις της σήμερα στον Παλαμά Καρδίτσας.



Ωστόσο, είναι ενδεικτική η απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο αποφάσισε να προτείνει πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και κάλεσμα στα σωματεία και τα συνδικάτα της Αθήνας ώστε να συνδράμουν στο συλλαλητήριο.





Παράλληλα, το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την αποβολή εκείνων των αγροτών και των τρακτέρ τους, που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.



Σε κάθε περίπτωση, η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως της Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ) δείχνει ότι οι επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες αναμένεται να χαρακτηριστούν από ιδιαίτερη ένταση.

ΠΑΣΟΚ: «Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις»

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του δεν φαίνεται να υποβαθμίζει την αξία της σημερινής συνάντησης με την ομάδα των αγροτών που προσήλθε τελικά στο Μαξίμου, ωστόσο τονίζει ότι «Οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις. Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις».



Παράλληλα τονίζει ότι «στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».



«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story».

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες. Η πραγματικότητα τον διαψεύδει πλήρως», τονίζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ και υπενθυμίζει σειρά αριθμητικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών.

ΚΚΕ: Κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αξίζει να δοθεί στην ανακοίνωση του ΚΚΕ που φαίνεται να τάσσεται υπέρ της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση, καθώς διαβάζει στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η αναφορά σε «κομματικές μειοψηφίες» αφορούσε τον Περισσό.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης» τονίζει το ΚΚΕ και συνεχίζει: «τις “κομματικές μειοψηφίες”, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει».



«Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων για την επιβίωσή τους, καθώς και την αλληλεγγύη του λαού», καταλήγει το ΚΚΕ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να καταγγέλλουν ότι ανάμεσα στους αγρότες που συναντήθηκαν σήμερα τελικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν και εκλεγμένο στέλεχος με την «γαλάζια» παράταξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΣΥΡΙΖΑ: Να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες ο Μητσοτάκης

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας τις επτά προτάσεις που έχει καταθέσει για διέξοδο:



1) Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, τη διοίκηση της οποίας διορίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

2) Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

3) Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν την καταψηφίζει, ενώ από τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο την έχει ψηφίσει μόνο η Ν.Δ. του Μητσοτάκη...

4) Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά.

5) Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

6) Επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7) Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους.



Σε μεγαλύτερη ένταση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρει σε δήλωσή του ότι «αφού ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ, ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων».

ΝΕΑΡ: Ο Μητσοτάκης κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, έκανε λόγο για «πολιτικάντη», αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα «θα», μπόλικες απειλές και εντέλει ελάχιστη ουσία», τονίζει μεταξύ άλλων.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν προήλθαν από συζήτηση με τον αγωνιζόμενο αγροτικό κόσμο. Ήρθαν μετά από μια επιλεκτική συνάντηση με μια μειοψηφική «συμμαχία προθύμων».

Το θράσος του κ. Μητσοτάκη είναι όμως γνωστό και έσπευσε να το επιβεβαιώσει και σήμερα, μιλώντας προκλητικά για «μειοψηφίες» και «απόντες» που δεν θέλουν τον διάλογο», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

