Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Στο επίκεντρο πετρέλαιο και ρεύμα

«Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει ετσιθελικά τη δική του άποψη», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

«Η σημερινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα ήταν χρήσιμη. Οι συνδικαλιστές έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν τα αιτήματά τους με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Πράγμα που βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση να κατανοήσει ορισμένες πτυχές των προβλημάτων». Αυτό ανέφερε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Ant1 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης, στο πλαίσιο πάντοτε των δημοσιονομικών αντοχών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν:

  • Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
  • Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
  • Ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Θα ακολουθήσουν όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης δύο νέες συναντήσεις: Αφενός του πρωθυπουργού για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ευλογιάς. Αφετέρου, αύριο Τετάρτη, του ιδίου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία για ιδιοκτησιακά ζητήματα χωραφιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση αγροτοσυνδικαλιστών να προσέλθουν στο διάλογο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια με τα μπλόκα και την ίδια στιγμή αρνούντο να συζητήσουν τα αιτήματά τους με τον Πρωθυπουργό που τους είχε καλέσει. Όταν εν πάση περιπτώσει αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο. Είπε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια ενιαία συνάντηση αλλά οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να πάμε σε δύο διαφορετικές συναντήσεις. Και αντί να το θεωρήσουν αυτό ως κίνηση καλής θέλησης ζήτησαν δύο συναντήσεις με τη δική τους μερίδα. Και ακόμη περισσότερο, επέμεναν στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Όπως και να υπάρχει εκπρόσωπος που ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

«Τα λέω», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Με αυτήν την στενά κομματική αντίληψη και με τα υπερεγώ η Ελλάδα κατά καιρούς έχει ζημιωθεί. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Λυπάμαι να πω ότι ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα αυτή που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας».

