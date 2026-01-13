Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε κλίμα διαλόγου και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου στο Μέγαρο Μαξίμου. Έπειτα από μια τρίωρη συζήτηση, οι αγρότες χαρακτήρισαν την επαφή «εποικοδομητική», αναμένοντας πλέον την έμπρακτη υλοποίηση των υποσχέσεων.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιπλέον ελαφρύνσεις για όσους πλήττονται από το ενεργειακό κόστος και την κρίση της ευλογιάς, τονίζοντας ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα απολαμβάνουν σύντομα το χαμηλότερο αγροτικό τιμολόγιο στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τη «σκληρή» πτέρυγα των κινητοποιήσεων. «Η κυβέρνηση εξάντλησε τα όρια της οικονομίας και της κατανόησής της», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια «κομματική μειοψηφία» που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το κοινωνικό σύνολο μέσω των μπλόκων.

Οι 3 άξονες των βελτιώσεων

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, οι παρεμβάσεις που «κλείδωσαν» αφορούν:

Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

του στο πετρέλαιο κίνησης. Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Η επόμενη μέρα

Ο διάλογος δεν σταματά εδώ. Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών περιλαμβάνει:

Τετάρτη πρωί: Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Κώστα Τσιάρα με αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας για ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Ερχόμενη εβδομάδα: Νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, με αποκλειστικό αντικείμενο τα προβλήματα που προκύπτουν από την ευλογιά, όπως ανέφερε λίγο μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Νέες κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στις εθνικές οδούς παραμένει ρευστό, με το μπλόκο της Νίκαιας να εισηγείται κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών την Τετάρτη.

Επίσης, στον Παλαμά της Καρδίτσας θα συναντηθούν αύριο, Τετάρτη στη 1 μετά το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των μπλόκων των αγροτών που δεν συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

