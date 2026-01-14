Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

Αντιμέτωποι με ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθαν δύο αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς όπως φαίνεται πιθανότατα άλλοι αγρότες βανδάλισαν τα τρακτέρ τους, αφού τα λάστιχα τους ήταν σκασμένα.

Το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική της πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN κάποιοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους» και έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, από εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται πως και στα δύο τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μαξίμου έγραψαν με μπογιά τη λέξη «Προδότη». Στο ένα μάλιστα χρησιμοποίησαν κόκκινη μπογιά, ενώ στο άλλο τρακτέρ την έγραψαν με μπλε.

Παράλληλα υπάρχουν εισηγήσεις να πραγματοποιηθεί μια μαζική κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια πρόταση την οποία έχει ανακοινώσει και επίσημα το μπλόκο της Νίκαιας και φαίνεται πως βρίσκει απήχηση και στους υπόλοιπους αγρότες ανά την επικράτεια.

Η δεύτερη εισήγηση που έχει γίνει και θα συζητηθεί στη 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου με συμμετοχή αγροτών από όλα τα μπλόκα στο Παλαμά της Καρδίτσας, αφορά τον αποκλεισμό των διοδίων στις Αφίδνες. Η πρόταση προβλέπει το κλείσιμο τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο της Αττικής.

Τσιάρας: «Όταν κάποιος δεν πάει στον διάλογο, υπάρχει σκοπιμότητα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη-αγροτών χαρακτήρισε «πολύ θετικό το κλίμα» κι έψεξε τους υπόλοιπους που αρνήθηκαν να παραστούν τονίζοντας ότι προέβαλαν προσχηματικούς λόγους και δεν είχαν διάθεση να πάνε σε διάλογο εξ αρχής.

«Δεν δεχθήκαν να είναι στον διάλογο, αν θέλαμε να τους διασπάσουμε θα έμενε ο πρωθυπουργός στην αρχική του απόφαση. Όταν τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν με συγκεκριμένες ώρες και σε άλλα γκρουπ... Το ποιος δεν προσέρχεται στον διάλογο φαίνεται. Κάποιοι δεν ήθελαν, είναι δικό τους θέμα» είπε ο υπουργός κι αναρωτήθηκε: «Δεν είναι οξύμωρο να μην έχουν έρθει στο ραντεβού και να ζητούν νέα ώρα και μέρα;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «στην πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε να έρθουν αυτοί που παραμένουν στα μπλόκα και στις 15:00 οι υπόλοιποι, που ήθελαν εδώ και καιρό να προσέλθουν στον διάλογο. Αν θέλαμε να τους οδηγήσουμε σε διάσπαση, θα τους έβαζε ο πρωθυπουργός όλους μαζί στο ίδιο τραπέζι».

Στο σημείο εκείνο, παρενέβη τηλεφωνικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας: «Δεν είναι προσχηματικός ο λόγος που δεν ήρθαμε στην συνάντηση. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ήταν να δεχθεί τις επιτροπές, όπως του ζητήσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη να κάνει τις δύο συναντήσεις, όπως τις ζητήσαμε. Εμείς ακριβώς κάναμε τις 2 επιτροπές, δεχόμενοι αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτικές του συνόλου των αγροτών. Η Πανελλαδική Επιτροπή έχει 60 μπλόκα, κι ο αριθμός των 35 ατόμων που ζητήσαμε είναι ο λιγότερος δυνατός για να υπάρχει εκπροσώπηση».

«Το αντιπροσωπευτική το ερμηνεύει κανείς κατά το δοκούν» ανταπάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «αυτό εννοούσε ο Μαρινάκης όταν έλεγε να είναι αντιπροσωπευτική η ομάδα. Γι αυτό κι ο πρωθυπουργός είπε να είναι τελικά δύο οι ομάδες για να εκπροσωπηθούν όλοι».

Κλείνοντας ο κ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι «δεν θα φύγουν τα μπλόκα» και τόνισε ότι «αν πάρουμε απάντηση ότι ο πρωθυπουργός μας δέχεται, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε στο Μαξίμου».

On air καβγάς μεταξύ Καιρίδη - Ανεστίδη

Καβγάδισαν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κύριος Καιρίδης επιχειρώντας να εξηγήσει στον αγροτοσυνδικαλιστή πως ήδη οι αγρότες είναι αποδέκτες μέτρων που τους ωφελούν και τα οποία δεν απολαμβάνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, είπε: «Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, και μας έχετε πάρα πολύ ταλαιπωρήσει πολύ…». Τότε, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε: «Και καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε»!

Παρεμβαίνοντας, ο παρουσιαστής του Σκάι Άκης Παυλόπουλος, ρώτησε: «Γιατί; Γιατί καλά του κάνατε;», ο κύριος Καιρίδης απόρησε: «Σε εμάς καλά κάνατε; Στον ελληνικό λαό; Ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που ζητάτε…», κύριος Ανεστίδης επέμεινε «Να μιλήσουμε επί της ουσίας; Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο, κύριε Καιρίδη»!

Νωρίτερα, οι δύο είχαν διαφωνήσει ως προς το εάν υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν ειδικές τιμές στο πετρέλαιο, με τον Κώστα Ανεστίδη να ισχυρίζεται πως οι αλιείς έχουν ακόμη πιο συμφέρουσες τιμές από τους αγρότες.

Ο Κώστας Ανεστίδης εκπροσωπεί τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων που θεωρούνται μεταξύ των «σκληρών» που δεν προσήλθαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό χθες Τρίτη στο Μαξίμου. Μάλιστα ο ίδιος είναι ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις, και μάλιστα ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να δήλωνε την περίοδο 2019–2024 συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων καλλιεργούνται με ρύζι. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους περίπου 122.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φερόμενες αναντιστοιχίες, καθώς ορισμένα αγροτεμάχια δεν εμφανίζονται δηλωμένα στην ταυτότητα ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Για την υπόθεση, έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας απολύτως νόμιμος για όλα.

