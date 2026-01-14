Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

Εξετάζεται η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες - Τι θα συζητηθεί στη κρίσιμη διάσκεψη των αγροτών με συμμετοχή από όλα τα μπλόκα στη 13:00 

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα

Αντιμέτωποι με ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθαν δύο αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς όπως φαίνεται πιθανότατα άλλοι αγρότες βανδάλισαν τα τρακτέρ τους, αφού τα λάστιχα τους ήταν σκασμένα.

Το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική της πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN κάποιοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους» και έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, από εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται πως και στα δύο τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μαξίμου έγραψαν με μπογιά τη λέξη «Προδότη». Στο ένα μάλιστα χρησιμοποίησαν κόκκινη μπογιά, ενώ στο άλλο τρακτέρ την έγραψαν με μπλε.

Παράλληλα υπάρχουν εισηγήσεις να πραγματοποιηθεί μια μαζική κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια πρόταση την οποία έχει ανακοινώσει και επίσημα το μπλόκο της Νίκαιας και φαίνεται πως βρίσκει απήχηση και στους υπόλοιπους αγρότες ανά την επικράτεια.

Η δεύτερη εισήγηση που έχει γίνει και θα συζητηθεί στη 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου με συμμετοχή αγροτών από όλα τα μπλόκα στο Παλαμά της Καρδίτσας, αφορά τον αποκλεισμό των διοδίων στις Αφίδνες. Η πρόταση προβλέπει το κλείσιμο τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο της Αττικής.

Τσιάρας: «Όταν κάποιος δεν πάει στον διάλογο, υπάρχει σκοπιμότητα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη-αγροτών χαρακτήρισε «πολύ θετικό το κλίμα» κι έψεξε τους υπόλοιπους που αρνήθηκαν να παραστούν τονίζοντας ότι προέβαλαν προσχηματικούς λόγους και δεν είχαν διάθεση να πάνε σε διάλογο εξ αρχής.

«Δεν δεχθήκαν να είναι στον διάλογο, αν θέλαμε να τους διασπάσουμε θα έμενε ο πρωθυπουργός στην αρχική του απόφαση. Όταν τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν με συγκεκριμένες ώρες και σε άλλα γκρουπ... Το ποιος δεν προσέρχεται στον διάλογο φαίνεται. Κάποιοι δεν ήθελαν, είναι δικό τους θέμα» είπε ο υπουργός κι αναρωτήθηκε: «Δεν είναι οξύμωρο να μην έχουν έρθει στο ραντεβού και να ζητούν νέα ώρα και μέρα;».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «στην πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε να έρθουν αυτοί που παραμένουν στα μπλόκα και στις 15:00 οι υπόλοιποι, που ήθελαν εδώ και καιρό να προσέλθουν στον διάλογο. Αν θέλαμε να τους οδηγήσουμε σε διάσπαση, θα τους έβαζε ο πρωθυπουργός όλους μαζί στο ίδιο τραπέζι».

Στο σημείο εκείνο, παρενέβη τηλεφωνικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας: «Δεν είναι προσχηματικός ο λόγος που δεν ήρθαμε στην συνάντηση. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ήταν να δεχθεί τις επιτροπές, όπως του ζητήσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη να κάνει τις δύο συναντήσεις, όπως τις ζητήσαμε. Εμείς ακριβώς κάναμε τις 2 επιτροπές, δεχόμενοι αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτικές του συνόλου των αγροτών. Η Πανελλαδική Επιτροπή έχει 60 μπλόκα, κι ο αριθμός των 35 ατόμων που ζητήσαμε είναι ο λιγότερος δυνατός για να υπάρχει εκπροσώπηση».

«Το αντιπροσωπευτική το ερμηνεύει κανείς κατά το δοκούν» ανταπάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «αυτό εννοούσε ο Μαρινάκης όταν έλεγε να είναι αντιπροσωπευτική η ομάδα. Γι αυτό κι ο πρωθυπουργός είπε να είναι τελικά δύο οι ομάδες για να εκπροσωπηθούν όλοι».

Κλείνοντας ο κ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι «δεν θα φύγουν τα μπλόκα» και τόνισε ότι «αν πάρουμε απάντηση ότι ο πρωθυπουργός μας δέχεται, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε στο Μαξίμου».

On air καβγάς μεταξύ Καιρίδη - Ανεστίδη

Καβγάδισαν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κύριος Καιρίδης επιχειρώντας να εξηγήσει στον αγροτοσυνδικαλιστή πως ήδη οι αγρότες είναι αποδέκτες μέτρων που τους ωφελούν και τα οποία δεν απολαμβάνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, είπε: «Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, και μας έχετε πάρα πολύ ταλαιπωρήσει πολύ…». Τότε, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε: «Και καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε»!

Παρεμβαίνοντας, ο παρουσιαστής του Σκάι Άκης Παυλόπουλος, ρώτησε: «Γιατί; Γιατί καλά του κάνατε;», ο κύριος Καιρίδης απόρησε: «Σε εμάς καλά κάνατε; Στον ελληνικό λαό; Ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που ζητάτε…», κύριος Ανεστίδης επέμεινε «Να μιλήσουμε επί της ουσίας; Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο, κύριε Καιρίδη»!

Νωρίτερα, οι δύο είχαν διαφωνήσει ως προς το εάν υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες που απολαμβάνουν ειδικές τιμές στο πετρέλαιο, με τον Κώστα Ανεστίδη να ισχυρίζεται πως οι αλιείς έχουν ακόμη πιο συμφέρουσες τιμές από τους αγρότες.

Ο Κώστας Ανεστίδης εκπροσωπεί τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων που θεωρούνται μεταξύ των «σκληρών» που δεν προσήλθαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό χθες Τρίτη στο Μαξίμου. Μάλιστα ο ίδιος είναι ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις, και μάλιστα ελέγχεται για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να δήλωνε την περίοδο 2019–2024 συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων καλλιεργούνται με ρύζι. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους περίπου 122.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φερόμενες αναντιστοιχίες, καθώς ορισμένα αγροτεμάχια δεν εμφανίζονται δηλωμένα στην ταυτότητα ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Για την υπόθεση, έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας απολύτως νόμιμος για όλα.

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήταν ευτυχισμένη, την παρακαλούμε να δώσει σημεία ζωής», λέει φίλη της Λόρας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No4 Concept συνδέει τη Formula E με το DS No4

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης - Με λυγμούς ανακοίνωσε το θάνατό του η Αλεξάνδρα Δουβαρά

10:43LIFESTYLE

Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραδόθηκε ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ στις Αρχές - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων δίδυμων αδερφών

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στις αγορές: Ανησυχίες για «εκτίναξη» των τιμών πετρελαίου και οικονομική αστάθεια

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά κατά της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο - Αστυνομική επιδρομή στα γραφεία του κόμματός της

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει πόσα βγάζει σε μια μέρα: Τι παίρνει ο αντίστοιχος στην Ελλάδα

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι must-win για μας»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Προϋπολογισμός ΟΣΕ 2026: Ποια έργα θα γίνουν και πόσα χρήματα προβλέπονται

10:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες μέρες - Η πρόβλεψη του Νίκου Καντερέ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νέες συγκρούσεις μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων στο Χαλέπι - «Να αποσυρθούν προς τον ανατολικό Ευφράτη»

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πλήγμα με Ναν - Εκτός με Μπάγερν

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Φορτηγό πυο δεν χωρούσε στο οδόστρωμα συγκρούστηκε με φοορτηγό, νεκρός 41χρονος

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρρευση της τράπεζας που βύθισε το Ιράν στο χάος - Ο Iρανός Κροίσος, το mall με τα περσικά παλάτια και τα «κόκκινα» δάνεια

09:58LIFESTYLE

Survivor: Ο Gio, ο Σηφάκης και τα νούμερα στο «κόκκινο»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι το Ελ Νίνιο και η Λα Νίνια συγχρονίζουν τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε όλο τον κόσμο

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι των ειδικών για την ραγδαία εξάπλωση της γρίπης: Αναμένεται να νοσήσουν έως 2.000.000 συμπολίτες μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

10:43LIFESTYLE

Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης - Με λυγμούς ανακοίνωσε το θάνατό του η Αλεξάνδρα Δουβαρά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρρευση της τράπεζας που βύθισε το Ιράν στο χάος - Ο Iρανός Κροίσος, το mall με τα περσικά παλάτια και τα «κόκκινα» δάνεια

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λασίθι: Νεκρός 15χρονος από τροχαίο - Σε κρίσιμη κατάσταση συνομήλικός του

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς στον αέρα για το αγροτικό - Καιρίδης: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» - Ανεστίδης: «Καλά σας κάναμε»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ουκρανική ψυχρή μάζα «χτυπάει» την Ελλάδα - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πριν από 2 χρόνια προσπάθησε να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Φορτηγό πυο δεν χωρούσε στο οδόστρωμα συγκρούστηκε με φοορτηγό, νεκρός 41χρονος

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει πόσα βγάζει σε μια μέρα: Τι παίρνει ο αντίστοιχος στην Ελλάδα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Αν μαζέψω τους κάλυκες θα με βρουν;» - Οι ερωτήσεις στο ChatGPT «έκαψαν» τον ανιψιό

09:58LIFESTYLE

Survivor: Ο Gio, ο Σηφάκης και τα νούμερα στο «κόκκινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ