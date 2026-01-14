Χατζηδάκης για αγρότες: Να έρθουν και όσοι αγρότες δεν ήρθαν, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών

Να έρθουν και όσοι αγρότες δεν ήρθαν για διάλογο, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτά που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα, να σε καλεί ο πρωθυπουργός για διάλογο και να μην έρχεσαι, να αποφασίζεις να έρθεις και να θέτεις όρους ακραίους, δεν το έχω ξαναζήσει, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ υπενθύμισε πως προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις σε όσους δεν σέβονται τους νόμους του κράτους.

Χάνουν και το δίκιο τους οι αγρότες με αυτή τη στάση, σχολίασε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχετικά με τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που πήγαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Οι άλλοι είναι στη σφαίρα του λαϊκισμού και των ακροτήτων, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε ένα σχόλιο για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι ήδη υπάρχουν καυγάδες στα κόμματα που βρίσκονται στη «δεξαμενή» αυτήν, όπως της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου κ.ά. «Αν εξαιρέσετε τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Πετροβολούνται στη Βουλή. Όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε στο γήπεδο του λαϊκισμού κι έχουν αφήσει να παίξει μόνος του μπάλα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

