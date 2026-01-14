Κραν Μοντανά: Η μαρτυρία του νεαρού που τον έδιωξαν πριν την φονική πυρκαγιά 

Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για το μοιραίο βράδυ με την πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με μάρτυρες δύο πόρτες ήταν κλειδωμένες και απρόσιτες. Ανήλικοι εισήλθαν επιδεικνύοντας τις ταυτότητές τους. Ένα μάνταλο στο πάνω μέρος της πόρτας, από μέσα ήταν για κάποιο λόγο κλειδωμένο....

Η μαρτυρία του νεαρού που τον έδιωξαν πριν την φονική πυρκαγιά

Η τραγωδία με τη φωτιά στο Κρανς-Μοντάνα περιλαμβάνει επίσης την ιστορία ενός Ιταλού που επέζησε. Ήταν ένας έφηβος που εκδιώχθηκε από το Le Constellation λίγο πριν την τραγωδία. Αυτός και η παρέα του πιάστηκαν με «ένα άδειο μπουκάλι αμαρέτο που δεν προερχόταν από το μπαρ».

Ένα VIP τραπέζι στο μπαρ κόστιζε έως και χίλια ελβετικά φράγκα (ή 1.070 ευρώ). Ένα μπουκάλι ποτό κόστιζε έως και 300 φράγκα (320 ευρώ). Παρόλο που ο ηχοαπορροφητικός αφρός στην οροφή, που είχε εγκαταστήσει προσωπικά ο Ζακ Μορέτι, είχε ήδη χαλάσει. Και η έξοδος κινδύνου ήταν κλειστή. Ένα βίντεο που περιλαμβάνεται στην έρευνα δείχνει ένα ντουλάπι μπροστά της. Έτσι, η πόρτα ήταν μπλοκαρισμένη, αλλά και απρόσιτη.

Οι μάρτυρες του Κρανς-Μοντάνα

Οι καταθέσεις μαρτύρων, που δημοσιεύθηκαν από την Corriere della Sera, αναφέρουν τι συνέβη στο κλαμπ αμέσως μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο Moretti είπε στους ερευνητές ότι η ηχομόνωση που εγκαταστάθηκε το 2015 ήταν «τυπικός αφρός» που αγοράστηκε από ένα συνηθισμένο κατάστημα. Θα έπρεπε να είναι ειδικός με αντοχή σε καταστάσεις πυρός.

Η έξοδος κινδύνου προς το υπόγειο ήταν μπλοκαρισμένη, όπως και άλλες. Το κλαμπ μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 300 άτομα, εκ των οποίων τα 100 βρίσκονταν στο υπόγειο. Έλεγχοι πυρασφάλειας διεξήχθησαν «δύο ή τρεις φορές σε δέκα χρόνια» χωρίς ευρήματα. Ανήλικοι, όπως η 15χρονη Μ. που αναφέρεται στις καταθέσεις, βρίσκονταν στο κλαμπ παρά την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων. Για να μπουν απλώς έδειξαν «την ταυτότητά τους, λέγοντας ότι ήμασταν 16 ετών». Όταν, στις 1:28 π.μ. , η σερβιτόρα Cyane ανέβηκε στους ώμους του συναδέλφου της με το μπουκάλι , η Μ. βιντεοσκόπησε.

Η πύρινη σφαίρα και η κατάρρευση της οροφής πριν τη φωτιά

Ένα άλλο 17χρονο αγόρι είπε ότι έπεσε στις σκάλες. «Κάποιος άνοιξε την μπροστινή πόρτα του μπαρ και εκείνη τη στιγμή μια πύρινη σφαίρα εκτοξεύτηκε στις σκάλες», καίγοντάς τον μόνο στο πίσω μέρος του λαιμού, στα αυτιά και στο δεξί του χέρι. Η Il Messaggero, ωστόσο, λέει ότι η οροφή κατέρρεε ήδη πριν από τη φωτιά.

«Ήμουν με έναν φίλο που έχει μια εταιρεία κατεδαφίσεων. Εκείνο το βράδυ, μου επεσήμανε ότι η οροφή κατέρρεε. Υπήρχε ένα είδος αφρού στην οροφή. Αμέσως παρατήρησα ότι σχημάτιζε ένα είδος κύματος. Δεν ήταν πολύ καλά κολλημένο. Κατέρρεε ελαφρώς και ήταν ορατά χαμηλότερο από τα υπόλοιπα. Μου θύμισε το υλικό που χρησιμοποιείται στα στούντιο ηχογράφησης. Με εξέπληξε που βρήκα ακουστικό αφρό στην οροφή», δήλωσε στην κατάθεσή του ο Samir , ο οποίος βρισκόταν στο μπαρ στις 27 Δεκεμβρίου .

Η φωτιά που άρπαξε αστραπιαία

Μεταξύ των μαρτύρων είναι ο Φέρντιναντ, ο οποίος θυμάται ότι «όταν έφεραν τα μπουκάλια με τις φωτοβολίδες κοντά στην οροφή, όλα πήραν γρήγορα φωτιά , έμοιαζαν με ένα φύλλο χαρτιού». Και πρόσθεσε: «Άρπαξα ένα μικρό μπουκάλι νερό και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, αλλά είχε ήδη εξαπλωθεί. Ήθελα να δραπετεύσω, οπότε άρπαξα το μπράτσο της κοπέλας μου. Την τράβηξα πάνω στις σκάλες με όλη μου τη δύναμη. Έχασα το μπράτσο της καθώς ανέβαινα. Έπεσα μπρούμυτα. Δεν μπορούσα να δω τίποτα».

Σε εκείνο το σημείο, «έθαψα το πρόσωπό μου στην αγκαλιά μου και έκλεισα τα μάτια μου. Ένιωσα ένα κύμα θερμότητας να διαπερνά το κεφάλι μου, καίγοντας το πίσω μέρος του λαιμού μου . Η θερμότητα συνοδευόταν από έναν θόρυβο, σαν ένα δυνατό σφύριγμα, ένα βουητό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, δεν υπήρχε άλλο οξυγόνο. Άρπαξα το πόδι ενός τραπεζιού. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και σύρθηκα από κάτω, έτσι κατάφερα να βγω έξω».

Το μάνδαλο

Η άλλη έξοδος εξυπηρέτησης είναι κλειστή. Ο Ζακ Μορέτι προσπαθούσε να μπει από εκεί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Όταν τα κατάφερε βρήκε έξι πτώματα στο πάτωμα. Όπως παραδέχεται: «Υπάρχει ένα μάνταλο στο πάνω μέρος της πόρτας, στο εσωτερικό, που είχε κολλήσει για κάποιο λόγο».

Πλάνα από μία από τις 14 εσωτερικές κάμερες δείχνουν επίσης την έξοδο κινδύνου του υπογείου μπλοκαρισμένη στις 1:23, προφανώς από ένα έπιπλο.

Η κατάσταση της ανακαίνισης είναι επίσης περίεργη. Κατά τη διάρκεια της Covid, «μια πλημμύρα έπληξε το υπόγειο, όπου φυλάσσονταν τα αρχεία μου. Χάθηκαν κάποια έγγραφα. Πριν από τρεις μήνες, μια δεύτερη πλημμύρα έπληξε το γραφείο όπου είχαμε αποθηκεύσει τα υπόλοιπα αρχεία. Πετάξαμε πολλά κατεστραμμένα έγγραφα», είπε ο Ζακ Μορέτι στις Αρχές.

Η ανώνυμη αναφορά

Μια ανώνυμη πληροφορία που στάλθηκε στην εισαγγελία συνιστά να διερευνηθεί η «πηγή χρηματοδότησης» του ιδιοκτήτη, η οποία «φαίνεται να συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών». Η ασφαλιστική εταιρεία Axa δηλώνει ότι το ζευγάρι έχει «περιορισμένη» και «πιθανώς ανεπαρκή» ασφαλιστική κάλυψη. Μια πρόσφατα κατατεθείσα έφεση —υπογεγραμμένη από τον πρώην εισαγγελέα Πάολο Μπερνασκόνι , μεταξύ άλλων— καλεί το κράτος να δημιουργήσει «ένα ταμείο 50 εκατομμυρίων ευρώ» για αρχική αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων.

Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα πυροτεχνήματα

Μια σερβιτόρα που φέρεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά σε εστιατόριο της Ελβετίας ήταν μεταξύ των θυμάτων της πυρκαγιάς, όπως αποκαλύφθηκε.

Η Cyane Panine αναγνωρίστηκε ως η γυναίκα που εμφανίζεται στις εικόνες να φοράει κράνος και να κρατάει βεγγαλικά λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Η σερβιτόρα Cyane Panine, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, περιγράφεται από το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μαγαζί, Jacques και Jessica Moretti, ως «μέλος της οικογένειας». «Ήταν σαν νύφη για μας, σαν μικρή μου αδελφή. Πέρασε τα Χριστούγεννα μαζί μας. Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η Jessica Moretti. Είχε σχέση με έναν μάγειρα που ήταν στενός φίλος του ζευγαριού που διηύθυνε την επιχείρηση, ήταν πολύ κοντά τους. Ο σύντροφός της τη θυμάται ως «ένα εξαιρετικό και λαμπερό κορίτσι».

Ήταν ο Jacques Moretti που, φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, τη βρήκε ακίνητη πίσω από την πόρτα υπηρεσίας που είχε μείνει μπλοκαρισμένη. Λέει ότι προσπάθησε να κάνει ανάνηψη για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Καθισμένη στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, ήταν αυτή που κατά λάθος προκάλεσε κατά τα φαινόμενα τη φωτιά. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειάς της, απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες των εργοδοτών της: «Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη». Οι αγαπημένοι της πιστεύουν ότι η ευθύνη βαρύνει τη διεύθυνση και τις αρχές. «Δεν θέλω καμία μητέρα στον κόσμο να ξαναζήσει ποτέ αυτόν τον πόνο και αυτήν την αδικία. Αν μιλάω σήμερα, είναι αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο», κατέθεσε η μητέρα της, Astrid, στο BFM.