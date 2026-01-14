Η K-pop σαρώνει: Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έπαιξαν ντραμς μαζί!

Οι ηγέτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας έπαιξαν μαζί... ντραμς κατά την διάρκεια της επίσημης συνάντησής τους στην ιαπωνική πόλη Νάρα, σε μια ασυνήθιστη επίδειξη διπλωματίας μεταξύ των δύο κρατών.

Φορώντας matching μπλε σακάκια, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, έπαιξαν ντραμς στους ρυθμούς επιτυχιών της K-pop, συμπεριλαμβανομένου του Dynamite των BTS, οι οποίοι επιστρέφουν στην μουσική σκηνή μετά από τέσσερα χρόνια διαλείμματος.

Η «παράσταση» των δύο ηγετών, μια αναφορά στο παρελθόν της Τακαΐτσι ως ντράμερ σε μια heavy metal μπάντα, η οποία ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψη του Λι στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα, έχει γίνει viral στα social media.

Δείτε βίντεο:

Prime Minister Takaichi Sanae and President Lee Jae Myung found harmony after a summit through a drum session. Lee once told Takaichi drumming was a long-held dream.



More about the Japan-South Korea summit: https://t.co/PC60shhGSo pic.twitter.com/16k6Jnb58U — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 14, 2026

«Όταν συναντηθήκαμε στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) πέρυσι, ο [Λι] είπε ότι ήταν όνειρό του να παίξει ντραμς, οπότε ετοιμάσαμε μια έκπληξη γι' αυτόν», εξήγησε η Τακαΐτσι με ανάρτησή της στο «X». «Ερμηνεύσαμε το "Golden", που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στις Χρυσές Σφαίρες, και το "Dynamite" των BTS. Ο πρόεδρος Λι δήλωσε ότι ήταν ευτυχής που πραγματοποίησε το μακροχρόνιο όνειρό του να παίξει ντραμς» κατέληξε.

Υπάρχουν από καιρό ευαίσθητα σημεία μεταξύ των δύο γειτόνων. Ωστόσο, και οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και έχουν συνεργαστεί για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιθετικότητα της Κίνας στην περιοχή.

Την Τρίτη, η Τακαΐτσι δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και ΗΠΑ έχει γίνει όλο και πιο σημαντική εν μέσω των αυξημένων εντάσεων στο «στρατηγικό περιβάλλον» της περιοχής. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία, μια δέσμευση που έρχεται σε μια περίοδο που η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και προϊόντων προς και από την Ιαπωνία.