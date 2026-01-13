Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

EUROKINISSI
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) η κλήρωση 3014 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 11.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 10, 8, 28, 13, 18 και Τζόκερ το 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

