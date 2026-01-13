Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot για σήμερα

Newsbomb

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης, 13/1/2026 είναι οι εξής: 2, 16, 27, 33, 47 και 6, 12.

eurojackpot.jpg

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ θα ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι Έλληνες παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να τη δει σε μαγνητοσκόπηση.Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών.

Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις, στο πρώτο πεδίο αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και να βρει 2 αριθμούς, στο δεύτερο πεδίο που έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Νέες υποδομές, τρένα και σταθμοί το τρίπτυχο στον σιδηρόδρομο

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Φιντάν συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της σεζόν» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς και Μπρινιόλι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ονειρεύεται να συναντήσει εξωγήινους - Βίντεο

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση στο κέντρο των Τρικάλων - Έκλεισε η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:48LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τη συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Οι λεπτομέρειες για το πετρέλαιο και το ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Mega τζακ ποτ την προσεχή Τρίτη - Πόσα κέρδισαν οι σημερινοί νικητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ