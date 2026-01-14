Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις στα πλοία - Δύο Έλληνες στο πλήρωμα του ενός

Στους Ευρωπαίους εταίρους του σκοπεύει να απευθυνθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικά με την επίθεση με drones στα ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ εξέφρασε την καταδίκη της χώρας μας, για τις επιθέσεις.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπους του Υπουργείου Εξωτερικών, «αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον»

Ακόμη, όπως πρόσθεσε, «από την ενημέρωση που είχαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός είναι 2 Έλληνες, ότι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός».

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», πρόσθεσε.

Συνάντηση με Κικίλια

Για το περιστατικό αναμένεται να υπάρξει συνάντηση σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ανησυχία για την κατάσταση στο Ιράν

Εξάλλου, αναφορικά με την έκρυθμη κατάσταση στο Ιράν, σημείωσε ότι η Ελλάδα εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση στο Ιράν και για τις πληροφορίες για το μεγάλο αριθμό θυμάτων. «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μέσω και της Πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή. H Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών».

Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο ζήτημα της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τη δήλωσή μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

«Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές δε, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».