Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 41χρονο στην επαρχιακή οδό Θηβών - Λιβαδειάς

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) στην επαρχιακή οδό Θηβών - Λιβαδειάς.

Όπως αναφέρει το lamiafm1.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όταν ΙΧ, όταν η νταλίκα που οδηγούσε 42χρονος αναγκάστηκε να μπει στην παράκαμψη δρόμο λόγω της εκτροπής από τα μπλόκα.

Καθώς κινούνταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα που οδηγούσε 41χρονος, καθώς φαίνεται να μην χωρούσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φωτισμός και το φορτηγό ήταν πολύ μεγάλο, με ρυμουλκό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 41χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ θα διενεργηθούν οι σχετικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς .

