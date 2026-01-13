Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 11χρονο και 15χρονο - Έκλεψαν μοτοποδήλατο για τα ανταλλακτικά

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 11 ετών, προχώρησαν προχθές το βράδυ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, για υπόθεση κλοπής μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο ανήλικοι φέρονται να αφαίρεσαν το πρωί της 10ης Ιανουαρίου 2026 μοτοποδήλατο ημεδαπής γυναίκας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της. Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους ανήλικους στην οικία του 15χρονου, τη στιγμή που συναρμολογούσαν ανταλλακτικά δικύκλων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 15χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς παράπλευρη αποθήκη κοντά στην οικία του, όπου βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από δίκυκλα οχήματα. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ μέρος αυτών αναγνωρίστηκε από την παθούσα και της αποδόθηκε.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ανήλικοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή.

