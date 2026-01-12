Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας ανηλίκων - Πώς έκλεβαν τις μοτοσικλέτες

Στη σύλληψη δέκα μελών συμμορίας που εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές μοτοσικλετών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, με την υπόθεση να αποκαλύπτει εκτεταμένη παραβατική δράση ανηλίκων. Από τους συλληφθέντες, οι επτά είναι ανήλικοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και εννέα κηδεμόνες, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσικλετών. Τα μέλη της συμμορίας, ηλικίας από 16 έως 19 ετών –εννέα ημεδαποί και ένας αλλοδαπός– φέρονται να δρούσαν οργανωμένα από τα μέσα Νοεμβρίου, πραγματοποιώντας κλοπές κυρίως τις νυχτερινές ώρες σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους στάθμευσης και, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας, προχωρούσαν στην αφαίρεσή τους. Η δράση τους αποκαλύφθηκε το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου, όταν τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που αφαιρούσαν μοτοσικλέτα. Ακολούθησαν στοχευμένες έρευνες και η σύλληψη των υπόλοιπων μελών.

Από τις 27 κλεμμένες μοτοσικλέτες έχουν εντοπιστεί οι 25, οι οποίες επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου full face.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συμμορία εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

