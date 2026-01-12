Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που παραμένει 35 μέρες αγνοούμενος

Ώρες αγωνίες επικρατούν στην Κρήτη με την εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου να παραμένει μυστήριο, με αποτέλεσμα η υπόθεσή του να έχει «παγώσει» το Πανελλήνιο, με επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ το τέλος της εφημερίας του και το δρομολόγιο που ακολούθησε.

Το δρομολόγιο που κατέληξε στο χάος και τα ερωτηματικά που ζητούν απαντήσεις.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που έχει καθηλώσει τη χώρα, περνά πλέον στην πιο σκοτεινή και κρίσιμη καμπή της. Μετά από 35 μερόνυχτα απόλυτου σκότους, η σιωπή σπάει από μια δραματική έκκληση που λυγίζει και τους πιο σκληρούς.

Το Χρονικό που Συγκλονίζει: Από την Εφημερία στο... Πουθενά

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της μοιραίας ημέρας, όταν ο νεαρός γιατρός, ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του Βενιζελείου, ολοκλήρωσε την εφημερία του. Τίποτα στη συμπεριφορά του δεν προμήνυε την καταιγίδα που θα ακολουθούσε.

- Η Τελευταία Διαδρομή: Ο Αλέξης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε για μια διαδρομή που έμελλε να μην ολοκληρωθεί ποτέ.

- Το «Σιωπηλό» Κινητό: Λίγη ώρα μετά, το σήμα του κινητού του χάθηκε, βυθίζοντας την οικογένειά του στον εφιάλτη.

- Το Εγκαταλελειμμένο Όχημα: Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου του στο χωριό Φρες των Χανίων.

Το όχημα ήταν κλειδωμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης, αλλά ο ίδιος ο Αλέξης είχε γίνει «καπνός».

Η μητέρα του Αλέξη, σε μια ύστατη προσπάθεια να νικήσει τον χρόνο που κυλά αμείλικτα, απηύθυνε μια κραυγή βοηθείας που κινητοποίησε τα πάντα. Ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) απάντησε ακαριαία.

Την Τετάρτη (14/1), μια σιδερένια γροθιά εθελοντών καταφθάνει στα Χανιά με έναν και μοναδικό σκοπό: Να βρει την άκρη του νήματος στην άγρια Κρητική γη.

Επιχείρηση «Σάρωση» με Θερμικές Κάμερες

Ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, αποκαλύπτει το σχέδιο μάχης:

«Δεν θα αφήσουμε πέτρα που να μην τη σηκώσουμε. Κατεβαίνουμε με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η τεχνολογία. Τρία drones, το ένα με θερμική κάμερα τελευταίας γενιάς, και τρεις εκπαιδευμένους σκύλους-ιχνηλάτες. Θα σαρώσουμε τις χαράδρες και τα δύσβατα μονοπάτια γύρω από τον Φρε».