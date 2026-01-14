Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, ξεκίνησε η πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες

Οι οδηγοί ξεκίνησαν από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση, έχοντας ως προορισμό το υπουργείο Μεταφορών

Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, ξεκίνησε η πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα.

Σε εξέλιξη είναι η σημερινή (14/01) πορεία των ταξί στον απόηχο της πανελλαδικής απεργίας, με τους οδηγούς να συγκεντρώνονται στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και με τη Σπύρου Πάτση και να κατευθύνονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Απεργία ταξί.

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. EUROKINISSI.

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.
Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Λυμπερόπουλος: «Δεν κάνουμε πίσω – Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να πέσει η κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, απέστειλε εκ νέου το μήνυμα πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των οδηγών ταξί, με «αιχμή» την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει “τυράκι” για να μας πάει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω», ανέφερε στον «Αθήνα 9.84».

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε «πυρά» για τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς και τη φορολογική πολιτική, σημειώνοντας πως «έχουμε πει ότι τα ΙΧ για να δουλέψουν στον δρόμο, θα έχουν υποχρέωση χρηματικής αποζημίωσης. Να δούμε αν θα κάνουμε αστική μεταφορά ή αν θα μας ξανακλέψουν. Θα βάλουν τάξη να δουλεύουν όπως τα ταξί οι πολυεθνικές; Χωρίς κανόνες και τίποτα; Θα εξυπηρετήσει η κυβέρνηση ή θα δει τις πολυεθνικές να κλέβουν τη χώρα;».

Ολοκληρώνοντας, προειδοποίησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. «Ο αγώνας αυτός δεν είναι για μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες. Θα έχει διάρκεια, μέχρι η κυβέρνηση να πέσει. Ευχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα. Αλλά βλέποντας πώς φέρεται η κυβέρνηση σε εμάς και τις κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσανασχετήσει, έχουμε έναν δύσκολο αγώνα», τόνισε.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48άωρης απεργίας είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.
  • Διαχωρισμός Ταξί – ΕΙΧ: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.
  • Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.
  • Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.
  • Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματα που έχουμε, η απάντηση θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».



