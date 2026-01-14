Gaucho Athens: Δυνατή μπάρα και απίθανα party vibes ενώνονται με την πιο ζεστή all-day φιλοξενία
The Food Tour: Η περιήγηση της Σαμάνθας Αποστολοπούλου και της Νέλλης Καλαμαρά στα εστιατόρια της Αθήνας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στο Gaucho Athens στην Αργυρούπολη με τα fun vibes και τη φιλόξενη διάθεση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιώργος Μπόγρης, ο ιδιοκτήτης του Gaucho, ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν άνετα, σαν ένα δεύτερο σπίτι τους, και θα μπορούν να περνάνε καλά όλες τις ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα, το Gaucho δεν είναι απλώς ένα ακόμη μπαρ στην περιοχή των νοτίων, αφού συνδυάζει την τέχνη και τα πιο συναρπαστικά collabs σε κάθε επίπεδο με την αυθεντική διάθεση για ουσιαστική βραδινή διασκέδαση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες και διαβάστε περισσότερα στο Queen.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παντζάρι γίγας πάνω από 2,5 κιλά έβγαλε παραγωγός στα Χανιά
11:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ