Φωτιά σε σπίτι στη Φωκίδα - Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Πρόκειται για το 7ο σπίτι που παραδίδεται στις φλόγες τα τελευταία χρόνια στην περιοχή - Εμπρησμό «βλέπουν» οι κάτοικοι
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε σε κλειστό σπίτι στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Το διαμέρισμα, το οποίο ήταν κλειστό, υπέστη σοβαρές ζημιές.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής πρόκειται για το 7 σπίτι που παραδίδεται στις φλόγες υπό άγνωστη αίτια τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.
