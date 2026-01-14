Φωτιά σε σπίτι στη Φωκίδα - Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

Το σπίτι που παραδόθηκε στις φλόγες στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε σε κλειστό σπίτι στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Το διαμέρισμα, το οποίο ήταν κλειστό, υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής πρόκειται για το 7 σπίτι που παραδίδεται στις φλόγες υπό άγνωστη αίτια τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.