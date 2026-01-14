Υπόκλιση Ουεμπανιάμα για την έδρα του Παναθηναϊκού - «Μακράν η πιο εντυπωσιακή»

Μετά την εκτός έδρας ήττα των Σαν Αντόνιο Σπερς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Ουεμπανιάμα κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τις πιο δύσκολες έδρες που έχει συναντήσει, με τη σκέψη του να ταξιδεύει άμεσα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ. Ο 20χρονος σέντερ δεν δίστασε να ξεχωρίσει την έδρα του «τριφυλλιού» τόσο ως την πιο εχθρική, όσο και ως την πιο εντυπωσιακή.

«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος άσος.

Παράλληλα, ο Ουεμπανιάμα ξεκαθάρισε πως, αγωνιστικά, το επίπεδο στο NBA είναι σαφώς πιο απαιτητικό. «Το να παίζεις στο NBA είναι πολύ πιο δύσκολο. Οι παίκτες είναι πολύ καλύτεροι», σημείωσε, τονίζοντας ωστόσο ότι στην Ευρώπη η παρουσία των οπαδών παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των ομάδων.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν σύλλογοι που βασίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στην ενέργεια της εξέδρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί η Λε Πορτέλ στη Γαλλία. «Έχουν από τους καλύτερους οπαδούς στο πρωτάθλημα και κάθε σεζόν καταφέρνουν με το ζόρι να μείνουν στην πρώτη κατηγορία, επειδή έχουν τόση μεγάλη ενέργεια. Δεν έχουν την καλύτερη ομάδα, αλλά η κουλτούρα τους είναι… τρελή. Είναι μια ομάδα που δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τους οπαδούς της», κατέληξε ο αστέρας των Σπερς, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική δυναμική που δημιουργεί το ευρωπαϊκό κοινό.

