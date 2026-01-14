Παναθηναϊκός AKTOR: Πλήγμα με Ναν - Εκτός με Μπάγερν

Με μία σημαντική απουσία θα αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για την Γερμανία και το Μόναχο, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/01) με την Μπάγερν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας.

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ακολουθήσει την «πράσινη» αποστολή, μια και στο τέλος της προπόνησης της Τρίτης (13/01) ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και οι κινήσεις του ιατρικού τιμ ήταν άμεσες.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ούτως ώστε να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει υποστεί κάκωση αριστερή ποδοκνημικής και ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

