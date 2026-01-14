Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κισόν Φίζελ - Στόχος το ντεμπούτο με Καρδίτσα!

Ο 26χρονος ψηλός ήταν ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα για τη φροντ λάιν της ομάδας.

Ο Φίζελ θα έχει το δύσκολο έργο να καλύψει το «κενό» που άφησε ο Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε μια εξαιρετική σεζόν με τη Νίμπουργκ, στην οποία η ΑΕΚ κατέβαλε buy out για να τον αποκτήσει.

Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης» αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Στόχος, άλλωστε, είναι να κάνει ντεμπούτο στο σαββατιάτικο (17/01) παιχνίδι με την Καρδίτα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον ΚιΣόν Φίζελ (KeyShawn Feazell, 27 χρ., 2μ08).

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, ήτοι έως το τέλος της τρεχούσης περιόδου και με «οψιόν» ανανέωσης για την επόμενη περίοδο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΚιΣόν Φίζελ γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1998 στο Χάτισμπουργκ (Μισισιπή) των ΗΠΑ και αποφοίτησε το 2022 από το Πανεπιστήμιο Creighton.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της φινλανδικής Salon Vilpas, έχοντας κατά μ.ό. 16.7 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Μετά από ένα σύντομο (3 ματς) πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία και συγκεκριμένα τους Marineros de Puerto Plata, ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στη Βολουντάρι, με την οποία είχε κατά μ.ό. 11.1 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στο Πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάμπεργκ, όπου σε 27 αναμετρήσεις στη BBL, είχε 10.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Εφέτος έχει 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής στο BCL, ενώ στο Πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

ΚιΣόν, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»».

