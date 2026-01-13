Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

Τουλάχιστον 11.800.000 ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Πέμπτη (15/1).

Την Τρίτη (13/1) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ για το mega τζακ ποτ που μοίραζε 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 10, 8, 28, 13, 18 και Τζόκερ το 7.

Στην δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

