Παραδόθηκε ο Τίμοθι Μπάσφιλντ στις Αρχές - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 11χρονων αδερφών

Ο Μπάσφιλντ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις ποινικές κατηγορίες: δύο για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση ανηλίκου

Ο Μπάσφιλντ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις ποινικές κατηγορίες: δύο για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση ανηλίκου

Ο ηθοποιός Timothy Busfield σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Ντιτρόιτ, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις Aρχές την Τρίτη, τέσσερις ημέρες αφού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για κατηγορίες σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν από ισχυρισμούς ότι προέβη σε σεξουαλικές πράξεις με δύο δίδυμα αδέλφια ηλικίας 11 χρόνων στο πλατό μιας τηλεοπτικής σειράς που σκηνοθετούσε στην Αλμπουκέρκη, του Νέου Μεξικού.

Ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, επιβεβαίωσε ότι ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις Αρχές, μετά από ευρέως διαδεδομένες πληροφορίες ότι η αστυνομία συνεργαζόταν με τις ομοσπονδιακές Αρχές για την σύλληψη του.

Ο Μπάσφιλντ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις ποινικές κατηγορίες: δύο για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση ανηλίκου.

«Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα – είναι φρικτά», δήλωσε ο 68χρονος ηθοποιός σε βίντεο που κοινοποίησε ο δικηγόρος του στο TMZ. «Είναι όλα ψέματα, δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το πολεμήσω Θα παλέψω με μια εξαιρετική ομάδα και θα αθωωθώ. Το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι εντελώς λάθος και ψευδή. Οπότε κρατηθείτε και, ελπίζω, να είμαι σύντομα έξω και να επιστρέψω στη δουλειά μου. Αγαπώ όλους όσοι με στηρίζουν».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφλιντ κατηγορείται ότι άγγιξε ανάρμοστα το ένα αγόρι τρεις ή τέσσερις φορές και το άλλο πέντε ή έξι φορές και ότι η κακοποίηση ξεκίνησε το 2022.

Ωστόσο, η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ένας γιατρός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού ενημέρωσε τις Αρχές για ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε εκείνη τη στιγμή γιατί, σύμφωνα με τις αρχές, δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια για επίσημη αποδοχή. Όπως κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών, οι ανήλικοι γνώρισαν τον 68χρονο στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», την οποία σκηνοθέτησε.

Η υπόθεση ήρθε και πάλι στο φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2025, όταν η μητέρα των δύο παιδιών απευθύνθηκε ξανά στις Αρχές και ενημέρωσε τις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών (CPS) ότι οι δύο ανήλικοι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Μπάσφιλντ από τον Νοέμβριο του 2022 έως και την άνοιξη του 2024.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ο σκηνοθέτης φέρεται να υποστήριξε ότι οι γονείς των δύο ανηλίκων «ήταν αναστατωμένοι που τα παιδιά τους είχαν αντικατασταθεί από νεότερο ηθοποιό που επελέγη σε οντισιόν».

Λίγο μετά από αυτήν τη δήλωση, ο ηθοποιός έλαβε κλήση από την Warner Bros., η οποία τον ενημέρωσε ότι διερευνάται καταγγελία σχετικά με την υπόθεση.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The West Wing». Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ, γνωστή από τη σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

