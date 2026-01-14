Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες μέρες - Η πρόβλεψη του Νίκου Καντερέ

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις επόμενες ημέρες, με τον Νίκο Καντερέ να αναφέρεται στις γνωστές «Αλκυονίδες» μέρες. Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά και οι ισχυροί άνεμοι θα υποχωρήσουν, φέρνοντας ηλιόλουστες και ήπιες συνθήκες μέχρι και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Νίκο Καντερέ, από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα παρατηρηθεί άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες θα εξασθενήσουν σημαντικά, προσφέροντας πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Οι «Αλκυονίδες» μέρες, όπως εξηγεί ο κ. Καντερέ σε ανάρτησή του στο Facebook, χαρακτηρίζονται από καθαρές και ηλιόλουστες ημέρες, με απουσία νεφώσεων και βροχοπτώσεων, ενώ οι άνεμοι είναι πολύ ασθενείς. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως μέσα στον χειμώνα, ανάμεσα σε περιόδους ψυχρού και θυελλώδους καιρού.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο Αριστοτέλης είχε παρατηρήσει τις «Αλκυονίδες» ως ημέρες με ευνοϊκό καιρό, ιδανικές για την ωοτοκία των αλκυόνων που, σύμφωνα με τον μύθο, φωλιάζουν στις ακτές της Αττικής. Παρότι τότε δεν υπήρχε επιστημονική κατανόηση των βαρομετρικών συστημάτων, ο φιλόσοφος κατέγραψε την αλλαγή των καιρικών συνθηκών ως ευχάριστη και κατάλληλη για τις καθημερινές δραστηριότητες στην «αγορά».

Η φετινή εμφάνιση των «Αλκυονίδων» τοποθετείται χρονικά από αύριο Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με την πιθανότητα επανεμφάνισης των «Αλκυονίδων» να μετατίθεται για τον Φεβρουάριο, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο.

Η παρουσία των «Αλκυονίδων» αποτελεί ένδειξη προσωρινής ηρεμίας στον χειμωνιάτικο καιρό, με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων. Αυτές οι ημέρες επιτρέπουν στους πολίτες να απολαύσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες, μετά από περιόδους κρύου και θυελλωδών ανέμων.

Συνολικά, οι «Αλκυονίδες» του Ιανουαρίου φέρνουν μια μικρή ανάσα ζεστασιάς και ηρεμίας, πριν την πιθανή επιστροφή χειμωνιάτικων φαινομένων το επόμενο διάστημα. Οι πολίτες καλούνται να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό των επόμενων ημερών, ενώ παρακολουθούν τις μετεωρολογικές ενημερώσεις για τυχόν αλλαγές.