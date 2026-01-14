Αναταραχή στις αγορές: Ανησυχίες για «εκτίναξη» των τιμών πετρελαίου και οικονομική αστάθεια

ΚΟΣΜΟΣ
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 10% την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας αλλά και των αναταραχών στο Ιράν.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει σε πωλήσεις μετοχών και ομολόγων, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Αυτό ήταν ένας ζοφερός συνδυασμός που αντιμετώπισε η αμερικανική οικονομία τη δεκαετία του 1970, αλλά οι αναλυτές αναφέρουν ότι οι κίνδυνοι ενός νέου σοκ στις τιμές του πετρελαίου –μίας κατάστασης όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται απότομα και προκαλούν αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στις αγορές και την οικονομία– αυξάνονται, καθώς η γεωπολιτική σύγκρουση εντείνεται.

Οι τιμές του πετρελαίου «εκτοξεύτηκαν» τις τελευταίες εβδομάδες, μετά και τη μεγάλης κλίμακας αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα αλλά και τις απειλές για στρατιωτική δράση στο Ιράν, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Τα συμβόλαια Μαρτίου για το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν κατά 10% την τελευταία εβδομάδα και «εκτινάχθηκαν» έως και 3% για να διαπραγματευτούν πάνω από τα 65 δολάρια / βαρέλι την Τρίτη. Αποτελεί την υψηλότερη τιμή για το Brent από τον Νοέμβριο.

Αν φτάσει τα 80 δολάρια / βαρέλι, θα σηματοδοτούσε πιθανώς ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με τον Χοσέ Τόρες, ανώτερο οικονομολόγο στην Interactive Brokers.

Σε αυτό το σενάριο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ομόλογα και μετοχές θα πωληθούν ταυτόχρονα, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος με τη σειρά του θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε, επίσης, να σημαίνει ότι η Fed θα έχει λιγότερα περιθώρια να μειώσει τα επιτόκια στο μέλλον, έναν σημαντικό καταλύτη που έχει ωθήσει τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερα τον τελευταίο χρόνο.

«Υπάρχει σίγουρα κίνδυνος για σοκ στις τιμές του πετρελαίου, ειδικά έπειτα από 3 πολύ ισχυρά χρόνια για τις μετοχές», υπογράμμισε ο Τόρες μιλώντας στο Business Insider, αναφερόμενος στα συνεχόμενα χρόνια διψήφιων κερδών για τον δείκτη S&P 500.

Ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικής στρατηγικής στη BCA Research, σημείωσε ότι οι πρόσφατες εντάσεις στο Ιράν έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για «μαζικό παγκόσμιο σοκ στην προσφορά πετρελαίου» περίπου στο 40%. Αν το καθεστώς του Ιράν καταρρεύσει και η σύγκρουση στην περιοχή αυξηθεί, προκαλείται δυνητικά «σημαντική απώλεια» στην παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή, όπως έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες αυτήν την εβδομάδα.

«Οι παγκόσμιες και οι αμερικανικές μετοχές εκτίθενται σε διόρθωση στο άμεσο μέλλον, δεδομένων των υπερτιμημένων και υπεραγορασμένων συνθηκών και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κινδύνου αυτή τη στιγμή», προσέθεσε.

Αναλυτές της Deutsche Bank, επιπλέον, επισημαίνουν τον κίνδυνο η αγορά να αντιμετωπίσει σοκ πετρελαίου εφέτος. «Κάποιο θετικό σοκ στην προσφορά πετρελαίου θα επηρεάσει ουσιαστικά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τους κινδύνους πληθωρισμού», έγραψε η τράπεζα σε πρόσφατο σημείωμα προς πελάτες, χαρακτηρίζοντας το σενάριο ως «σημαντικό κίνδυνο για τις οικονομικές τους προβλέψεις».

