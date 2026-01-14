Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά κατά της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο
«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις παράλογες κατηγορίες», αντέδρασε η πρώην πρωθυπουργός
Αντιμέτωπη με έρευνα από την υπηρεσία αντιμετώπισης της διαφθοράς (NABU) βρίσκεται η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
Η Γιούλια Τιμοσένκο, η οποία κυβέρνησε τη χώρα από το 2007 έως το 2010, έλαβε το πρωί της Τετάρτης (14/01) ειδοποίηση από τη NABU, ενώ έρευνες έγιναν στο γραφείο του πολιτικού της κόμματος «Μπατκίβσκινα» («Πατρίδα»), σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.
«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις παράλογες κατηγορίες», αντέδρασε η πρώην πρωθυπουργός και ισχυρίστηκε ότι η έρευνα αποτελεί απόπειρα εξόντωσής της ως πολιτική αντίπαλο.
Οι έρευνες διήρκεσαν όλη τη νύχτα. Η Τιμοσένκο υποστήριξε ότι «της πήραν τα επαγγελματικά της τηλέφωνα, τα κοινοβουλευτικά έγγραφα και τις προσωπικές της αποταμιεύσεις».