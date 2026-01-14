Προϋπολογισμός ΟΣΕ 2026: Ποια έργα θα γίνουν και πόσα χρήματα προβλέπονται

Τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ για το 2026 ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αποτυπώνοντας τις βασικές προτεραιότητες για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΟΣΕ για το 2026 ανέρχεται σε 516,9 εκατ. ευρώ έσοδα και 502,6 εκατ. ευρώ δαπάνες, παρουσιάζοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους περίπου 14,3 εκατ. ευρώ.

Πού κατευθύνονται τα χρήματα

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις και πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πάγιες επενδύσεις, για τις οποίες προβλέπονται περίπου 330 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν κυρίως έργα υποδομής και αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας των γραμμών.

Τα βασικά έργα που προγραμματίζονται

Με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο ΟΣΕ το 2026 θα επικεντρωθεί σε:

Έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης του δικτύου, ιδίως σε τμήματα που έχουν υποστεί ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια.

Συντήρηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, όπως γραμμές, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα.

Βελτίωση συστημάτων ασφάλειας, με παρεμβάσεις στη σηματοδότηση, την τηλεδιοίκηση και τον έλεγχο κυκλοφορίας.

Ψηφιακό εκσυγχρονισμό, μέσω έργων που αφορούν την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού.

Παράλληλα, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και σημαντικά ποσά για λειτουργικές δαπάνες, όπως κόστος συντήρησης από τρίτους, προμήθειες και γενικά έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Προτεραιότητα η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, βασική στόχευση του ΟΣΕ για το 2026 είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών και η αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε φυσικές καταστροφές και φθορές.

Η σημαντική αύξηση των κονδυλίων για επενδύσεις δείχνει ότι το 2026 αποτελεί κρίσιμη χρονιά για την υλοποίηση έργων που θα καθορίσουν τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου τα επόμενα χρόνια.