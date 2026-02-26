Άλιμος: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε εννιά αυτοκίνητα
Οι κάτοικοι άκουσαν τους δυνατούς ήχους και πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους
Εννέα αμάξια χτύπησε με το όχημά της το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας μία γυναίκα στον Άλιμο, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
Οι κάτοικοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άκουσαν τους δυνατούς ήχους και πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους και είδαν το όχημα το οποίο οδηγούσε η 60χρονη να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.
Οι κάτοικοι επιχείρησαν να σταματήσουν την οδηγό η οποία συνέχισε απτόητη και συνελήφθη μισό χιλιόμετρο μετά από την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.
