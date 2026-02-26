Άλιμος: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε εννιά αυτοκίνητα

Εννέα αμάξια χτύπησε με το όχημά της το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας μία γυναίκα στον Άλιμο, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι κάτοικοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άκουσαν τους δυνατούς ήχους και πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους και είδαν το όχημα το οποίο οδηγούσε η 60χρονη να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι κάτοικοι επιχείρησαν να σταματήσουν την οδηγό η οποία συνέχισε απτόητη και συνελήφθη μισό χιλιόμετρο μετά από την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.

