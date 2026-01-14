Ισπανός ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει πόσα βγάζει σε μια μέρα: Τι παίρνει ο αντίστοιχος στην Ελλάδα

Ένα βίντεο του Daniel Rojas, αυτοαπασχολούμενου ηλεκτρολόγου στην Ισπανία, έγινε viral όταν αποφάσισε να δείξει αναλυτικά τι τιμολογεί, τι ξοδεύει και τι του μένει καθαρό στο τέλος μίας γεμάτης εργάσιμης ημέρας. Ο αρχικός τζίρος εντυπωσιάζει, όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο προσγειωμένο.

Ο Rojas καταγράφει από την αρχή της ημέρας όλα τα έξοδα. Ξεκινά με 25 ευρώ για καύσιμα στη φανέλα του και συνεχίζει με την πρώτη δουλειά, την εγκατάσταση μιας νέας vitrocerámica κόστους 410 ευρώ. Τη χρεώνει 480 ευρώ, συν 45 ευρώ για την εγκατάσταση. Ακολουθεί μικρότερη εργασία, αλλαγή καπακιού λεκάνης, με κόστος αγοράς 170 ευρώ, πώληση με μικρό κέρδος και 33 ευρώ για την τοποθέτηση. Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει με εγκατάσταση ντουζιέρας υδρομασάζ και βαλβίδας.

