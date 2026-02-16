Σπατα: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον Χρήστο Μαυρίκη - Φωτογραφίες και βίντεο

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ στα Σπάτα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Χρήστου Μαυρίκη.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ταμπουρωθεί το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πευκών στα Σπάτα, αφού προηγουμένως φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διέφυγε, καθώς παρά την παρουσία διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ δεν παραδόθηκε.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε αναστάτωση, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο για λόγους ασφαλείας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με «βραχιολάκι», καθώς είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι είχε καταδικαστεί για υπόθεση υποκλοπών την περίοδο του '89, ενώ είχε καταδικαστεί το 1997 για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα.

