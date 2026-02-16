Σπάτα: Ηλικιωμένος με καραμπίνα πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη επιχείρηση

Ηλικιωμένος 75 ετών έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πευκών στα Σπάτα, αφού προηγουμένως φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας βρίσκεται στο σπίτι του, όπου έχει κλειστεί αρνούμενος να παραδοθεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ παρούσα είναι και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε αναστάτωση, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 75χρονος φέρεται να έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα με «βραχιολάκι», καθώς είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση των υποκλοπών.

