Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Φεβρουαρίου.

  • 1914 - Συγκροτήθηκε η Αυτόνομη δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου που είχε ως σκοπό την απελευθέρωση των Ελληνικών πληθυσμών της περιοχής και την ένωση της με την Ελλάδα.
  • 1969 - Τίθεται εν ισχύ ο νέος καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, βάσει του οποίου η Ιερά Σύνοδος θα μπορεί να εκδίδει διατάξεις που θα ισχύουν για ολόκληρη την Εκκλησία χωρίς να απαιτείται έγκριση του κράτους και θα διαχειρίζεται αυτοβούλως την εκκλησιαστική περιουσία.
  • 1980 - Πραγματοποιείται η πρώτη χειμερινή ανάβαση στο Έβερεστ από τους Κριστόφ Βιελίτσκι και Λάσεκ Κίτσι.
  • 1996 - Στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γκάρι Κασπάροφ νικά στο σκάκι τον υπερυπολογιστή Deep blue.
  • 2006 - Μεγάλη κατολίσθηση λάσπης στις Φιλιππίνες προκαλεί το θάνατο επισήμως σε 1.126 άτομα.
  • 2008 - Το Κόσοβο γίνεται ανεξάρτητο κράτος από τη Σερβία.
