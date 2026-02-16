Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονης από τα Μέγαρα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 47χρονης από την περιοχή των Μεγάρων, το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 12/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Μεγάρων, η

Βασιλική Κουτσούμπου, 47 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 16/02/2026 για την εξαφάνιση της Βασιλικής Κουτσούμπου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Κουτσούμπου έχει ύψος 1,64 μ. είναι εύσωμη, και έχει κάστανα μαλλιά και

καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σακάκι, μπλε σκούρα φούστα, και καφέ παπούτσια .Οδηγούσε αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta 2009, χρώματος πράσινο με αριθμό πινακίδας ΥΡΧ 3343.

