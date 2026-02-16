Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 55χρονου από χωριό της Χαλκιδικής ο οποίος μετέβη στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνταν, καθώς ταυτοποιήθηκε η σορός του το απόγευμα την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής», πρόκειται για τον 55χρονο Πανταζής Πιτσιόρλα, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του Δουμπιά Χαλκιδικής, πήγε με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλιβέρι και χρησημοποιώντας το ΚΤΕΛ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή (13/2), όταν και επικοινώνησε για τελευταία φορά με τους οικείους του. Έκτοτε δεν είχαν καμία επαφή μαζί του παρά τις προσπάθειές του και τελικά χθες δήλωσαν την εξαφάνισή του στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή ενώ σήμερα έγινε η ταυτοποίησή της, με τη διαδικασία να δείχνει πως ανήκει στον 55χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Δουμπιά της Χαλκιδικής.