Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 55χρονο που έφυγε από τη Χαλκιδική και εξαφανίστηκε

Ο Πανταζής Πιτσιόρλας, 55 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την 12-02-2026, όταν έφυγε από το σπίτι του στο χωριό Δουμπιά Χαλκιδικής, μετέβη με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλίβερι Θεσσαλονίκης και από εκεί με ΚΤΕΛ μετέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από το βράδυ της 12-02-2026, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Έχει ξανθογκρίζα μαλλιά, γαλανά μάτια, ύψος 1,85μ και είναι εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 15/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.