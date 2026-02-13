Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σήμερα 13/02/2026 πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα, ο ανήλικος Αχμεντ (ον.) Μοχάμεντ (επ.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άχμεντ Μοχάμεντ έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

