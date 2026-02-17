ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για τη διαρροή λυμάτων στον ποταμό Ποτόμακ

Έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να παρέμβουν

Newsbomb

ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για τη διαρροή λυμάτων στον ποταμό Ποτόμακ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για «να προστατεύσει» τον ποταμό Ποτόμακ μετά την πρόσφατη διαρροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή της Ουάσινγκτον, ενώ κατηγόρησε τοπικούς αξιωματούχους για κακό χειρισμό των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Υπάρχει μια μεγάλης κλίμακας οικολογική καταστροφή που εξελίσσεται στον ποταμό Ποτόμακ, ως αποτέλεσμα σοβαρής κακοδιαχείρισης από τοπικούς ηγέτες των Δημοκρατικών, ιδίως από τον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Μια ρήξη σε αγωγό αποχέτευσης στο Μέριλαντ είχε ως αποτέλεσμα να διοχετευτούν εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων απευθείας στον ποταμό Ποτόμακ, γεγονός που αποδίδεται σε ανεπαρκή τοπική και πολιτειακή διαχείριση βασικών υποδομών αποχέτευσης. Πρόκειται για τον ίδιο κυβερνήτη που, σύμφωνα με την κριτική, δεν κατάφερε να ανοικοδομήσει μια γέφυρα. Είναι σαφές ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς αυτή την κρίση.

Ως εκ τούτου, δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν άμεσα κάθε αναγκαία διαχείριση, καθοδήγηση και συντονισμό για την προστασία του ποταμού Ποτόμακ, της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Καθώς οι πολιτειακές και τοπικές αρχές δεν ζήτησαν την απαιτούμενη επείγουσα βοήθεια, δεν μπορώ να επιτρέψω σε ανεπαρκή τοπική «ηγεσία» να μετατρέψει τον ποταμό, στην καρδιά της Ουάσινγκτον, σε ζώνη καταστροφής. Όπως είδαμε και στην περίπτωση των Παλισέιντς, ο «πόλεμος κατά της αξιοκρατίας» από τους Δημοκρατικούς έχει πραγματικές συνέπειες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παρέμβει. Η FEMA, η οποία —σύμφωνα με την ανακοίνωση— αυτή την περίοδο υφίσταται περικοπές χρηματοδότησης από τους Δημοκρατικούς, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον συντονισμό της αντίδρασης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου. Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα συμμετάσχω έμμεσα στις συνομιλίες με το Ιράν – Η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκινάει η επιδείνωση του καιρού – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για τη διαρροή λυμάτων στον ποταμό Ποτόμακ – Κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για την μόλυνση

02:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

01:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος για Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δυσαναπλήρωτο κενό αφήνει η απώλεια της

01:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του ΟΗΕ

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σπατα: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον Χρήστο Μαυρίκη - Φωτογραφίες και βίντεο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισοδιακή βραδιά Αγίου Βαλεντίνου - Την ακολούθησε έως το σπίτι της και της επιτέθηκε

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονης από τα Μέγαρα

23:47LIFESTYLE

Η Beyoncé πόζαρε με ξανθό καρέ και άφησε τους θαυμαστές της άφωνους

23:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει στο μισό τα ατυχήματα των αυτοκινήτων

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νορβηγός σκιέρ κρύφτηκε στο δάσος αφού έχασε το χρυσό στο σλάλομ - «Χρειαζόμουν λίγο χρόνο για τον εαυτό μου»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μερακλής παπανικόλας που απογείωσε το κέφι με τις μαντινάδες του

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

23:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκινάει η επιδείνωση του καιρού – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

02:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με διαπραγματευτή

01:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου - Εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε άνδρα στην Ιστιαία: «Η διακομιδή ήταν 40 λεπτά»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ