ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για τη διαρροή λυμάτων στον ποταμό Ποτόμακ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για «να προστατεύσει» τον ποταμό Ποτόμακ μετά την πρόσφατη διαρροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή της Ουάσινγκτον, ενώ κατηγόρησε τοπικούς αξιωματούχους για κακό χειρισμό των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Υπάρχει μια μεγάλης κλίμακας οικολογική καταστροφή που εξελίσσεται στον ποταμό Ποτόμακ, ως αποτέλεσμα σοβαρής κακοδιαχείρισης από τοπικούς ηγέτες των Δημοκρατικών, ιδίως από τον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Μια ρήξη σε αγωγό αποχέτευσης στο Μέριλαντ είχε ως αποτέλεσμα να διοχετευτούν εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων απευθείας στον ποταμό Ποτόμακ, γεγονός που αποδίδεται σε ανεπαρκή τοπική και πολιτειακή διαχείριση βασικών υποδομών αποχέτευσης. Πρόκειται για τον ίδιο κυβερνήτη που, σύμφωνα με την κριτική, δεν κατάφερε να ανοικοδομήσει μια γέφυρα. Είναι σαφές ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς αυτή την κρίση.

Ως εκ τούτου, δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν άμεσα κάθε αναγκαία διαχείριση, καθοδήγηση και συντονισμό για την προστασία του ποταμού Ποτόμακ, της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Καθώς οι πολιτειακές και τοπικές αρχές δεν ζήτησαν την απαιτούμενη επείγουσα βοήθεια, δεν μπορώ να επιτρέψω σε ανεπαρκή τοπική «ηγεσία» να μετατρέψει τον ποταμό, στην καρδιά της Ουάσινγκτον, σε ζώνη καταστροφής. Όπως είδαμε και στην περίπτωση των Παλισέιντς, ο «πόλεμος κατά της αξιοκρατίας» από τους Δημοκρατικούς έχει πραγματικές συνέπειες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παρέμβει. Η FEMA, η οποία —σύμφωνα με την ανακοίνωση— αυτή την περίοδο υφίσταται περικοπές χρηματοδότησης από τους Δημοκρατικούς, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον συντονισμό της αντίδρασης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου. Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.