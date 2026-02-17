Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Γκίκας

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η ΕΛΑΣ στα Σπάταγια τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ταμπουρωθεί το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πευκών στα Σπάτα, αφού προηγουμένως φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κατάφερε να φύγει από το σπίτι του, καθώς παρά την παρουσία διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ δεν θέλησε να παραδοθεί. Τελικά εντοπίστηκε κρυμμένος σε θάμνο σε διπλανό οικόπεδο και συνελήφθη.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε αναστάτωση, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο για λόγους ασφαλείας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με «βραχιολάκι». Υπενθυμίζεται ότι είχε καταδικαστεί για υπόθεση υποκλοπών την περίοδο του '89, ενώ είχε καταδικαστεί το 1997 για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα.

